Fiorello senza parole: “Per me il Festival può finire qua”

Inizia con il botto anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2021: dopo pochi minuti Fiorello abbandona tutto, ecco cosa è successo.

Inizia con il botto anche la seconda serata di quest’ultima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus e Fiorello sono arrivati sul palco dell’Ariston solo pochi minuti fa, ma già hanno iniziato a ridere e scherzare tra di loro. Proprio nel corso di uno scambio di battute apparentemente divertenti, Fiorello ha finto di voler abbandonare la conduzione del programma. Ecco cosa è successo.

Fiorello prende in giro Amadeus, il Festival può finire oggi

Nel corso dei primi minuti della seconda serata del Festival di Sanremo Fiorello e Amadeus hanno scherzato a proposito dei nomignoli che si scambiano con le rispettive compagne: a quanto pare il soprannome di Fiorello è “amorino”, mentre il soprannome di Amadeus è “patato”.

Il nomignolo ha scandalizzato Fiorello, che ha preso in giro Amadeus in lungo e in largo e ha addirittura detto che per lui il Festival sarebbe potuto finire in quel momento. Dopodichè i due compagni hanno continuato a ridere e scherzare tranquillamente, e la serata è andata avanti come da programma.