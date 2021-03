Elodie, il tatuaggio che doveva restare segreto: significato imbarazzante

Elodie ha svelato il significato di tutti i suoi tatuaggi, in particolare quello che avrebbe dovuto restare per sempre segreto: ecco dov’è.

Come tante altre cantanti del suo genere e della sua età, anche la bellissima Elodie Di Patrizi ha parecchi tatuaggi che la distinguono da tutte le altre. La cantante, 30enne, ha spiegato il significato di tutti i disegni che si è tatuata sul corpo: quello che spicca più di tutti è una croce sul braccio, che Elodie aveva già prima di partecipare al talent show “Amici di Maria De Filippi” nel 2015.

Elodie, il tatuaggio vicino all’inguine sarebbe dovuto restare un segreto

Durante un’intervista rilasciata a Io Donna Elodie ha spiegato il motivo che l’ha spinta a farsi tatuare una croce sul corpo, quando aveva 22 anni e ancora non era famosa: all’epoca Elodie era già una grandissima e talentosa appassionata di canto, ma non pensava che avrebbe ottenuto tutto il successo che oggi la segue ovunque. Elodie ha spiegato: “Il significato della croce sul braccio? Oggi mi viene da sorridere: ognuno deve portare la croce propria. Avevo l’attitudine della crocerossina e mi caricavo di problemi più grandi di me. Se avessi scalato la montagna mi sarei sentita potente, ovviamente era una scusa per non scalare la montagna che avevo dentro…”. L’infanzia di Elodie, è risaputo, non è stata facile, e la cantante ha trovato solo di recente il coraggio di parlarne pubblicamente.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Elodie, la storia d’amore con il rapper Marracash: come si sono conosciuti

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Ma non è tutto. Elodie si è detta anche molto pentita di un tatuaggio particolare, fatto quando aveva solo 15 anni: un bacio, all’altezza dell’inguine. “Non si poteva vedere, era un segreto. Atroce, me lo cancellerei…Vabbè, una ragazzinata” ha detto a proposito. Un tatuaggio importante, invece, e di cui il significato resta segreto è la lettera M con un cuore, tatuata sul polso. Elodie non ha mai svelato a chi fa riferimento l’iniziale, che aveva già da prima di conoscere l’attuale fidanzato, il rapper Marracash, il cui vero nome è Fabio Bartolo Rizzo.