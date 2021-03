Elodie, chi è la mamma Claudia Marthe Mitai: età, foto, vita privata

Claudia Marthe Mitai è la madre della cantante Elodie Di Patrizi e spesso le due si mostrano insieme sui social. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Creola delle Antille, ex modella e cubista, oggi artista visiva, Claudia Marthe Mitai ha un rapporto molto stretto e profondo con la figlia Elodie. Non a caso appare spesso con lei sui social e le somiglia in modo impressionante. Si è separata dal marito quando quest’ultima e sua sorella erano piccole e ha affrontato e sconfitto una grave malattia grazie anche al suo carattere molto esuberante ed espansivo. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Claudia Marthe Mitai

Claudia Marthe Mitai, classe 1967, è creola ed è originaria della Guadalupa, piccolo Stato insulare delle Antille che costituisce un territorio d’oltremare della Francia. Ex modella e cubista, molto attiva su Instagram, oggi è un’artista visiva specializzata in quadri molto particolari, realizzati con la tecnica del collage. “Il rapporto con mia madre è molto cambiato nel tempo, lei è molto esuberante, viene da una cultura diversa”, ha raccontato Elodie qualche anno fa.

Claudia Marthe Mitai e Roberto Di Patrizi hanno divorziato quando le due figlie erano ancora bambine: “Mia moglie e io decidemmo di lasciarci”, raccontò lui all’epoca della partecipazione di Elodie ad Amici. “Fu un divorzio violentissimo, fatto di furiose litigate. Io da una parte, mia moglie dall’altra e le bambine in mezzo”. “È giusto proteggere l’infanzia di un bambino. Io sono cresciuta troppo presto”, ha poi spiegato Elodie confessando di aver sofferto molto per la separazione dei genitori.

Dopo il divorzio Claudia Marthe ha passato un periodo molto difficile a causa di una grave malattia, che però è fortunatamente riuscita a superare. “Mia mamma è stata male ma tutto si è risolto per il meglio per fortuna”, ha confermato Elodie, aggiungendo che “io ho un brutto rapporto con la memoria, mi dimentico tutto e quindi non saprei dire come stavo allora”.

