Bugo tornerà protagonista a Sanremo2021 dopo un anno di distanza dalle polemiche sul palco con Morgan: il testo di ‘E invece sì’

Protagonista a distanza di un anno dalle polemiche con Morgan: ora Bugo sarà pronto per una nuova edizione di Sanremo edizione 2021 con il brano “E invece sì” che sarà contenuta in “Bugatti Cristian”, un repack del precedente “Cristian Bugatti“. Il video ufficiale della canzone uscirà soltanto dopo la prima esibizione che arriverà questa sera, mercoledì 3 marzo 2021, sul palco dell’Ariston. Tutto ruota intorno alla cultura indie a partire dalla scrittura per poi per quanto riguarda la melodia. Un racconto personale per raggiungere qualcosa di impossibile attraverso la propria forza di volontà.

E invece sì di Bugo, testo e significato della canzone di Sanremo 2021

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Na na na na na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì