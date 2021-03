Dellai, il grave lutto per Covid poco prima del Festival di Sanremo

I gemelli Dellai parteciperanno al Festival nella categoria Nuove proposte. La loro esibizione sarà dedicato al nonno, scomparso di recente.

Sul palco dell’Ariston si esibiranno anche i gemelli Dellai. I due concorrenti parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove proposte. Un drammatico evento ha però scosso i due ragazzi di recente. Si tratta della morte del nonno dei gemelli. La loro esibizione sarà infatti dedicata proprio a lui. Scopriamo insieme che cosa gli è successo e quello che hanno dichiarato in merito i due cantanti.

Il nonno dei gemelli è scomparso non molto tempo fa a causa del Coronavirus. Proprio per questo i due ragazzi dedicheranno a lui il loro Festival e la loro esibizione. Il pezzo che porteranno sul palco si intitola Io sono Luca. Sono stati proprio loro a spendere qualche parola in merito, raccontando che canteranno il brano “pensando ad una persona speciale, nostro nonno. Qualche tempo fa è morto per il Covid”.

“Quando abbiamo scoperto di essere positivi è stato brutto, ci tremavano le gambe, non sapevamo dove sbattere la testa.” hanno raccontato i due gemelli, che hanno contratto il virus qualche tempo fa. “Poi al tampone negativo ci siamo un po’ sciolti. Avevamo paura che il sogno di Sanremo potesse svanire.” hanno aggiunto durante un’intervista. Il loro Festival sembrerebbe essere al sicuro al momento, e tutti i telespettatori non vedono l’ora di ascoltare il pezzo che i due concorrenti dedicheranno all’amato nonno, volato in cielo a causa del Covid.

Gemelli Dellai, a Sanremo 2021 con il pezzo ‘Io sono Luca’

I gemelli Dellai, originari di Cattolica, hanno colto occasione, durante un’intervista, per spiegare il significato del pezzo che porteranno sul palco del Festival di Sanremo 2021, Io sono Luca. “Questo brano parla di amicizia e di fratellanza. I problemi ci sono sempre e ci saranno sempre, ma quello che più conta è trovare un posto e delle persone per superarli e andare avanti.” hanno dichiarato i due ragazzi. “Non stiamo passando un bel periodo, pensiamo che la canzone possa essere un simbolo di nascita, di ripartenza“. Poi hanno continuato: “Il nostro è uno stile che ancora deve essere conosciuto, scoperto e approfondito. Giochiamo molto sulla spensieratezza, sull’allegria, sull’essere semplici. Porteremo qualcosa di molto interessante sul palco”. Il pubblico non vede dunque l’ora di assistere alla performance dei due ragazzi e di scoprire che cosa avranno in serbo per noi.