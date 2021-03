Tra le più attese nuove proposte di Sanremo 2021, Davide Shorty ha fatto un percorso ottimo anche ad X Factor. Ecco com’è andata.

Davide Shorty è la tra le più attese voci della categoria Nuove Proposte della 71° edizione del Festival di Sanremo. Mentre i primi colleghi di Sanremo giovani si sono esibiti durante la prima serata del festival ieri sera, Davide canterà questa sera in prima serata su Rai1 sul palco dell’Ariston. Una capigliatura decisamente imponente e una voce graffiante e versatile, Davide è rimasto nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto ad X Factor. Ma com’è andato il suo percorso nel talent più famoso della televisione italiana?

Davide Shorty ad X Factor, com’è andata

Davide Sciortino, in arte Shorty, ha sempre vissuto per la musica. Si è infatti trasferito a Londra in tenerà età proprio per seguire la sua passione e inseguire i suoi sogni. Proprio nella capitale inglese, multietnica e ricca di culture e influenze musicali diverse, Davide costruisce il suo gusto musicale e il suo stile inconfondibile che ancora oggi lo contraddistingue e lo ha reso un artista originale e molto apprezzato.

Ma è con la sua iscrizione ad X Factor 9, che Shorty si fa conoscere al grande pubblico. Grazie alla sua voce versatile e al suo stile musicale, riesce a passare le selezioni fino in fondo e a farsi conoscere e amare dal pubblico sempre di più. Arrivato in finale, Davide si è aggiudicato il terzo posto, lanciando un EP di successo.

Due album e molte collaborazione dopo, Davide viene notato anche da Amadeus che lo ha voluto nel cast di Sanremo Giovani, quest’anno ribattezzato AmaSanremo in cui ha passato le selezioni con il brano “Regina” e si è aggiudicato un posto sul palco dell’Ariston nella seconda serata del festival. Potremo infatti vedere l’esibizione di Davide a Sanremo questa sera in prima serata su Rai1 durante la 71° edizione del Festival di Sanremo.