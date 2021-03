Questa sera si esibirà sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo anche il cantante palermitano Davide Shorty.

Il cantante Davide Sciortino, noto nel mondo artistico come Davide Shorty o più semplicemente Shorty, nasce a Palermo il 27 giugno 1989 e da quella data ne ha fatta di strada. Inizia a bazzicare come musicista e frontman di diversi gruppi già verso la fine della prima decade degli anni 2000, pubblicando nel 2007 l’album Piccolo con i Combomastas’. Nel 2010 decide cambiare vita e si trasferisce a Londra e, nel 2012, mette su il gruppo Retrospective For Love. Con lui ci sono il chitarrista Alessandro La Barbera, il pianista Gaba (che è anche producer) ed il bassista Agostino Collura. Insieme pubblicano nel 2014 l’EP Retrospective For Love EP e, tre anni dopo, l’album Random Acitivities of A Heart. Nel frattempo, Shorty partecipa nel 2015 a X-Factor, arrivando terzo. Dal 2017 inizia a pubblicare album da solista, ma continua anche a portare avanti collaborazioni con altri artisti.

Davide Shorty a Sanremo

Ad ottobre 2020 Davide Shorty viene selezionato per partecipare al programma AmaSanremo, show che scegli alcuni dei ragazzi che entreranno nella categoria NUove Proposte. Shorty riesce a vincere quel concorso, guadagnandosi così di diritto l’ingresso alla 71° edizione del Festival di Sanremo. Questa sera salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston e si esibirà con la sua Regina, canzone dal titolo importante che già è stata motivo d’orgoglio. Infatti, Davide Shorty ha vinto il premio Lunezia grazie al valore letterario del testo della sua canzone.

In un’intervista ha dichiarato: “Questo riconoscimento è una grandissima lusinga per me. Do tantissimo peso alle parole, essendo io a scrivere i miei testi, quindi per me è fondamentale. Deve esserci uno scambio tra musica e parole, tra testo e composizione. Il fatto che ci sia un riconoscimento ufficiale mi rende orgoglioso. Mi sento destabilizzato perché non me lo aspettavo assolutamente, ma questa sera sarò ancora più carico“.

Non vediamo l’ora di sentire la sua voce un po’ jazz, un po’ soul graffiare le note e accompagnarci in un viaggio fatto di parole.