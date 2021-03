Cuore amaro di Gaia: testo, video e significato della canzone di Sanremo 2021

Il debutto di Gaia con Cuore amaro è tra i più attesi di Sanremo. Tutti i suoi fan sono impazienti di vederla sul palco. Scopriamo di più.

Questa sera, sul palco dell’Ariston sono attesi tredici artisti della sezione Campioni e quattro Nuove Proposte. Anche questa sera Fiorello e Amadeus sono pronti a stupirsi e a regalarci tante emozioni.

E’ proprio tra i Bing che troviamo Gaia. La cantante di origine italo-brasiliani è prontissima a fare il suo debutto. Scopriamo di più sul significato della canzone.

Cuore amaro di Gaia: ecco tutto quello che c’è da sapere

La musica e il testo del brano sono Gaia Gozzi, Orang3, Jacopo Ettore e Giorgio Spedicato. La produzione è invece di Machweo e Simon Says. Il titolo “Cuore Amaro” si riferisce proprio alla cantante. Una canzone d’amore autobiografica e dedicata a se stessa.

Ecco il testo:

Fedele ai miei sogni

Senza paura poi di cadere

Fedele ai ricordi

Ricadere

Benedico gli errori più grandi

Perché ho fatto di peggio più tardi

Io volevo soltanto portarmi

La giungla tra questi palazzi

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Mani radici sole sulla schiena

Parole pioggia che mi disseta

A volte mi sveglio la sera

E strappo pensieri di seta

Foglia nuda per strada

Luna chiara nirvana

Quella che ho dentro è una notte lontana

Quella di chi non sa tornare a casa

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

È un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Anche se mi resta

Sulla pelle l’ultima

Goccia di tempesta

Ormai non mi interessa

Sei il mio cuore amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Per vedere il video dell’esibizione dovremo aspettare questa sera. Pochi minuti dopo la performance l’articolo verrà aggiornata e sarà inserita la clip.

Le parole proiettano diverse immagini e momenti della sua vita. Traguardi, conquiste, vittorie mai celebrate e tanti errori. Sono proprio questi ultimi ad essere maggiormente apprezzati dalla cantante perché le hanno permesso di crescere. Un testo che racchiude il suo percorso di vita.

La consapevolezza e la perseveranza l’aiutano a rimanere in equilibrio per raggiungere i suoi sogni che hanno delle radici fortissime. “Sono pochi minuti che raccontano mesi, anni, è l’afa amazzonica che non vedo l’orda trasudi da quel palco, dalla mia pelle e dalle vostre orecchie. Che questo cuore amaro non sia più il mio, ma il nostro“, ha scritto in un post Instagram.