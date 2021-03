L’ex Miss Italia Carolina Stramare si ritira dall’Isola dei Famosi: le ragioni della sua scelta in alcuni video sulle Instagram Stories.

La bella modella Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019, ha scelto: non farà parte del cast dell’Isola dei Famosi, nonostante il suo nome sia stato annunciato ufficialmente appena qualche ora fa. Lo ha spiegato lei stessa nelle Instagram Stories, con alcuni video che seguono la comunicazione ufficiale da parte della produzione del noto reality show.

Visibilmente commossa e con la voce rotta dalle lacrime, l’ex Miss Italia dunque ha voluto chiarire cosa è accaduto, tanto da spingerla a prendere una decisione così forte. Non ha voluto dare in realtà troppe spiegazioni, ma che i problemi familiari siano seri si evince da quelle che sono state le sue parole.

Il ritiro di Carolina Stramare dall’Isola dei Famosi: ecco cosa ha detto la ragazza

La produzione del programma si è limitata a un breve messaggio, in cui si legge: “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi”. Successivamente, attraverso le Stories del suo profilo Instagram, la diretta interessata spiega come stanno le cose. Il suo è un messaggio che desta davvero preoccupazione e in molti si chiedono cosa sia successo di così grave tale da bloccarne la partenza in maniera così repentina.

“Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione all’Isola dei Famosi” – ha esordito nei video l’ex Miss Italia 2019 – “Sempre nelle ultime ore però si sono presentati dei problemi di salute familiari che preferisco tutelare e tenere sotto controllo. Credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa. Prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari”. Infine, spiega che in futuro ci saranno altre occasioni di lavorare nel mondo dello spettacolo e quindi sottolinea di essere convinta di avere dalla sua la comprensione di tutti.