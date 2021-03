Annalisa è laureata in fisica, la carriera alternativa della cantante

La celebre cantante Annalisa Scarrone è laureata in fisica. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla carriera alternativa della ragazza.

Annalisa Scarrone, in arte soltanto Annalisa, è una delle cantati italiane più in voga del momento. La donna ha già, a partire dalla prima sera, scalato le vette della classifica del Festival di Sanremo 2021, posizionandosi al primo posto. Bella più che mai e carica di talento, la ragazza coltiva una passione della quale non molti sono a conoscenza, quella per la fisica. La cantante è infatti laureata. Leggiamo qualcosa in merito alla vita della cantante e alla sua carriera universitaria.

Proprio così, la oramai celeberrima Annalisa è Dottoressa in Fisica. Ha conseguito la tanto sudata laurea presso l’Università degli studi di Torino, ottenendo un punteggio di 96/110. “Mi sono iscritta a fisica semplicemente perché mi piaceva.” ha raccontato la cantante durante un’intervista per Skuola.net. “Ho iniziato fin da bambina a studiare musica e avevo intenzione di portare avanti anche quello. Quindi quando sono arrivata alla fine del liceo scientifico ho scelto una cosa più che altro che mi piacesse e che avrei potuto portare avanti insieme agli studi musicali”. La ragazza ha in seguito confessato che le sarebbe piaciuto andare a lavorare nelle scuole, una volta conseguito il titolo. Le cose sono poi però andate diversamente ed il mondo della musica ha accolto la ragazza a braccia aperte.

La cantante non ha dunque mai pensato di rinunciare alla musica per gli studi o viceversa. È riuscita con grande forza e determinazione a coltivare entrambe le passioni, uscendo vittoriosa da ambedue i campi. “Ho avuto alti e bassi come tutti, perché comunque è una facoltà veramente tosta. Richiede tempo, volontà ed energie”. In seguito ha poi spiegato in quale modo è riuscita ad organizzarsi ai tempi degli studi. “Avevo diviso la settimana di studio da lunedì a giovedì, poi venerdì andavo a casa e cominciava la settimana di musica, e non sempre riuscivo a fare le cose che mi ero prefissata”. In ogni caso la donna è riuscita con il tempo a brillare in entrambi i campi, portando a casa numerose soddisfazioni.

