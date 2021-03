Alex Schwazer era uno degli atleti più famosi d’Italia e con Carolina Kostner formavano una coppia da sogno, che però si è infranto

Dopo un calvario durato nove anni Alex Schwazer, marciatore altoatesino nato a Vipiteno nel 1984, vede finalmente scritta la parola fine sul capitolo forse più brutto della sua vita. Infatti nel 2012, all’apice della sua carriera, Schwazer era risultato positivo all’eritropoietina ricombinante, un ormone, in un controllo antidoping a sorpresa. Quella è la pietra dello scandalo che per prima si stacca e dà origine ad una vera e propria valanga. Nel 2013 viene squalificato per 3 anni e 6 mesi dalle gare. Ma questo non basta perché, nel 2015, gli vengono dato altri 3 mesi di squalifica per l’elusione di un prelievo di campioni biologici risalente al 2012, apparentemente chiedendo all’allora compagna Carolina Kostner (1987) di dire che non era in casa. Per questo motivo nel 2016 la pattinatrice viene squalificata per 1 anno e 4 mesi. Questo è stato solo l’inizio di un incubo che ha visto la fine solo nel febbraio 2021. Ma la relazione con Carolina Kostner ormai non era più salvabile.

Alex Schwazer e Karolina Kostner: una coppia olimpica

Carolina Kostner e Alex Schwazer si erano conosciuti nel 2008 a Torino, in modo quasi fortuito. Lui si stava allenando per le Olimpiadi di Pechino 2008, mentre Carolina era in città per l’università. Inizia così la loro storia d’amore, basata sulla complicità, la stima e una passione per lo sport che li legava a doppia mandata. Nonostante i loro importanti impegni sportivi, i due riescono a costruire un equilibrio che durerà per ben sei anni e che avrebbe dovuto vederli convolare a nozze. Ma tutto cambia nel 2012, quando Alex risulta positivo all’antidoping. La cosa risultava completamente assurda e Carolina, che pensava di conoscere Alex come le sue tasche, ha visto la sua fiducia in lui crollare. Se inizialmente sembrava volesse stare vicino al compagno, dopo la squalifica per favoreggiamento la relazione ha perso di senso e Alex Schwazer e Carolina Kostner si sono lasciati.

Dopo anni di grandi fatiche, Alex si è rifatto una vita e questa sera sarà ospite al Festival di Sanremo. Racconterà la sua vicenda travagliata, come ne è uscito e grazie a chi ha ancora voglia lavorare per lo sport.