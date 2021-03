L’attore e cantante Alex Casademunt, ex fidanzato di Rocio Morales, morto di incidente stradale nei pressi di Barcellona.

Alex Casademunt, ex fidanzato della bella Rocio Muňoz Morales, madrilena classe 1988, compagna del popolare attore italiano Raoul Bova, è morto all’età di 39 anni dopo aver subito un incidente stradale a Mataró, nei pressi di Barcellona, dove viveva da qualche anno. Il giovane uomo era un popolarissimo cantante, che ha partecipato alla prima edizione di Operación triunfo.

Nonostante quell’esperienza non si sia conclusa con una vittoria, ha aperto al cantante la strada del successo e della popolarità. Nel 2003 ha iniziato la carriera da solista come cantante. Il suo primo album Inquietudes conteneva 14 tracce. Alex Casademunt e Rocio Morales sono stati insieme per ben quattro anni. Padre di una ragazza di nome Bruna, nata nel 2018, secondo un sondaggio sei spagnoli su 10 lo conoscevano.

Chi era Alex Casademunt, l’ex fidanzato della bellissima Rocio Morales: cordoglio per la sua morte

La morte del cantante e attore ha sconvolto la compagna di Raoul Bova, con cui dopo la fine della relazione c’erano stati non pochi dissapori. Ieri sera il tragico schianto: l’auto che stava guidando si è scontrata frontalmente un autobus sulla linea che era senza passeggeri. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. “Non ci sono parole, Alex. Grazie per i bei momenti condivisi. Che la tua energia incomparabile ti accompagni lì dove sei ora”, le parole di Rocio Morales per ricordare l’ex fidanzato.

La morte di Casademunt è stata confermata questa mattina dalla sua agenzia di rappresentanza Telegenia, che in un messaggio su Twitter ha dichiarato: “Siamo molto dispiaciuti per la notizia della morte di Álex Casademunt. Siamo molto vicini a tutta la famiglia e gli amici. Riposi in pace”. Sono decine e decine i messaggi che sono arrivati in queste ore, dopo che la morte del cantante è stata resa nota.

Nato a Vilassar de Mar (Barcellona) il 30 giugno 1981, Alejandro Casademunt González ha lavorato come tecnico di elettrodomestici quando, dopo aver visto una pubblicità, si è iscritto alla prima edizione del concorso Operación Triunfo. Concluse al decimo posto quell’esperienza, che gli aprì però successivamente molte porte. Alla fine del concorso, ha fatto parte del gruppo Fórmula Abierta, che pubblicarono tra gli altri brani popolarissimi come “Aún hay más” e “Te quiero más”. Attore in molte serie tv, era anche molto popolare nel mondo dei musical.