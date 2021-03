Valentina Baggio, dedica speciale per la figlia di Roberto: “Ti amo” FOTO

Lei è Valentina Baggio e ha un papà unico: si tratta dell’ex calciatore Roby. Ma non è la sola cosa magnifica della sua vita.

Valentina Baggio posta una bella dedica al suo fratello ultimogenito. Lui si chiama Leonardo e ha compiuto 16 anni. Lei e lui sono rispettivamente la prima figlia ed il più piccolo che il grande Roberto Baggio ha avuto. Con loro c’è anche il secondo figlio, Mattia, che l’ex calciatore di Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia ha avuto da Andreina Fabbi.

La coppia è sposata in totale serenità da decenni. E per la precisione dall’ormai lontano 1990. Tanti di noi ammirano Roberto Baggio non solo per essere stato uno dei più forti calciatori di sempre. Ma anche per l’umanità e per il forte senso della morale, dell’etica e del rispetto per l’avversario che accompagnano l’altissimo lignaggio di ‘Roby’. Valori che lui ha saputo trasmettere per l’appunto a tutti i suoi figli. La bella Valentina Baggio, 30 anni, scrive queste splendide parole al suo fratellino. Su Instagram si legge quanto segue. “Tanti auguri al cucciolo di casa, il nostro Leo Baggio. Il mio pesciolino preferito venuto al mondo in un giorno innevato 16 anni fa. Quando ti ho preso in braccio la prima volta eri così piccino, un ranocchietto dalla pelle scura”.

Valentina Baggio, cosa sappiamo di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Baggio AKA La Willa (@v_baggio)

La dedica continua. “Un vero bambolotto dagli occhi verdi e ti ho amato immensamente da subito! Sei di una dolcezza infinita, empatico, sensibile e nonostante il tuo metro e 90 di altezza per me sarai sempre quello scricciolo che sbaciucchiavo appoggiandolo sulle mie gambe. Ti amo mio piccolo grande Leo, la tua sorellona. Please don’t hate me for the videos I posted, I LOVE YOU”.

Di Valentina Baggio, conosciuta anche come ‘la Willa’, sappiamo che è nata nel 1990. Attualmente ricopre il ruolo di social media manager per Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel. Ma sui social ha sempre tempo e spazio per fare anche da testimonial, in particolare per Diadora. Azienda che da sempre è legata a suo padre. Inoltre Valentina lavora e vive a Milano, ma non si sa se attualmente abbia un compagno.