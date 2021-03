Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi 2 marzo

Oggi in onda la nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più famoso della televisione italiana. Ecco tutte le anticipazioni.

Oggi martedì 2 marzo in onda il consueto appuntamento con il dating show più famoso della televisione italiana, “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, su Canale 5. Tante le storie e i personaggi che saranno protagonisti della puntata, tra cui l’immancabile Gemma Galgani, l’onnipresente dama di Torino che accompagna gli spettatori di Uomini e Donne da ormai anni. Ma non solo, tante sono le anticipazioni sulla nuova puntata del programma che ha seguito l’incandescente appuntamento scorso, con il trono over. Ecco cosa aspettarsi dalla nuova puntata.

Uomini e Donne, cosa succederà oggi?

Decisamente meno infuocata della scorsa puntata quella di oggi 2 marzo, in onda come di consueto su Canale 5. Durante l’appuntamento precedente, infatti, Riccardo Guarnieri e Armando hanno rischiato la rissa, per fortuna alla fine evitata. Ma la puntata di oggi sarà dedicata soprattutto a Gemma Galgani. Secondo le anticipazioni infatti sarà presente in studio un nuovo cavaliere per la dama di Torino, pronto a corteggiarla. Riuscirà a farle dimentare le numerose delusioni amorose che hanno costellato il percorso di Gemma a Uomini e Donne?

Il cuore di Gemma ultimamente era tutto per Maurizio, che sembrava però virare da tutt’altra parte, tanto che il cavaliere aveva poi interrotto la loro frequentazione. La Galgani aveva quindi proprio bisogno di una ventata di aria fresca per dimenticare Guerci e tutti gli uomini che l’hanno fatta soffrire. Ma, sempre secondo le anticipazioni, pare che il nuovo arrivato non sia di suo gradimento e pare che verrà quindi relegato nella lunga schiera di delusioni collezionate dalla dama bionda.

Non solo Gemma però, durante la puntata di oggi 2 marzo 2021. Al centro dello studio ci saranno infatti anche Riccardo e Roberta, che finalmente si dichiareranno ed esprimeranno il loro amore davanti a tutti, nonostante la confusione del cavaliere delle ultime settimane.