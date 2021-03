Trovato cranio umano vicino a un pub: “Mai visto nulla del genere”

La Polizia inglese ha avviato un’inchiesta dopo che un “cranio umano” è stato trovato nei pressi di un pub abbandonato di Manchester.

Avviata un’indagine dopo che possibili resti umani, compreso un cranio, sono stati trovati vicino a un pub abbandonato a Bolton, nell’area di Manchester (Inghilterra). La polizia locale ha delimitato un’area di bosco nei pressi dell’edificio chiuso al pubblico. Test e analisi forensi sono attualmente in corso, ha riferito stasera la stessa polizia, aggiungendo che non si ritiene che la scoperta sia collegata a indagini in corso.

Le indagini sul misterioso cranio di Bolton

Gli agenti sono intervenuti nell’area, appena fuori Blackburn Road, vicino a Egerton Park, intorno alle 12:20 locali di oggi. La coppia che ha fatto la scoperta, Danny e Felicity Duffy, gestisce un canale Youtube di indagini sul paranormale. Entrambi si sono detti sconvolti dopo aver scoperto quello che sostengono sia un cranio umano. Vicino ai resti è stata trovata anche una giacca in stile militare, hanno dichiarato. Sono stati proprio loro ad allertare la polizia.

Danny ha detto di essere “sconvolto” dalla scoperta e che non è riuscito a dormire dopo aver visto quel cranio: “Non riesco a togliermelo dalla mente. Non ho mai visto niente del genere prima d’ora”. “Ci siamo sentiti entrambi tristi – ha aggiunto – . Felicity è piuttosto scossa. Siamo riusciti a riposare solo un’ora. Appena mi sono svegliato ho pensato che fosse solo un brutto sogno”. La coppia era in zona per delle riprese quando ha fatto l’inquietante scoperta. La polizia informa che per il momento non sono stati effettuati arresti e precisa che non vi è alcuna minaccia per la cittadinanza.