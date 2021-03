Torino, esplosione e incendio all’ex centro direzionale FIAT – VIDEO

Paura a Torino, esplosione e incendio all’ex centro direzionale FIAT: il video delle immagini spaventose di quanto accaduto.

Momenti di vera paura nel pomeriggio di oggi si sono respirati nel pieno centro di Torino: le immagini mostrano l’esplosione e successivo incendio all’ex centro direzionale FIAT. Non ci sarebbero in ogni caso persone coinvolte. Il grosso incendio si è sviluppato dunque in corso Ferrucci a Torino e sul posto sono rapidamente giunti uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, per domarlo.

Alcuni impiegati hanno testimoniato di essere riusciti ad allontanarsi appena in tempo, prima che ci fosse l’esplosione, perché hanno visto il fumo. Queste le loro parole: “Abbiamo visto prima il fumo, poi sentito un’esplosione mentre ci stavamo allontanando”. Il palazzo dove si è manifestato il ruolo è l’ex Fiat Engineering, che è stato oggetto di lavori negli ultimi anni.

Incendio a Torino: il video delle fiamme e del fumo alti sul capoluogo piemontese

Infatti, l’edificio che si trova all’angolo con corso Peschiera ha visto la sua opera di completamento solo nel 2018, con l’inizio di lavori poi completati circa un anno fa. Da quel momento in poi, si è trasformato in un centro polifunzionale, che ospita moltissimi uffici. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e su questo si attendono le indagini delle forze dell’ordine, della Polizia giunta sul posto e dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in particolare.

Il rogo che ha preso il via oggi pomeriggio e che fortunatamente i vigili del fuoco, seppur con difficoltà, stanno domando, è divampato subito sotto la piattaforma di atterraggio della pista per elicotteri che si trova sul tetto dell’edificio. Praticamente, la colonna di fumo dell’edificio in fiamme è visibile da tutta Torino e sono in molti a chiedersi cosa stia succedendo. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Grande la paura non solo tra i presenti sul posto, quindi.