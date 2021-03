Tommaso Zorzi GF, la dedica di Oppini vale più della vittoria VIDEO

Per Tommaso Zorzi GF e trionfo finale vengono messi momentaneamente da parte. Perché l’amico Francesco Oppini gli mostra qualcosa di più prezioso.

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, ha ottenuto anche molto altro nel corso della finale del reality show. Nel corso della serata di lunedì 1° marzo il noto influencer originario di Milano ha avuto modo di reincontrare dopo oltre due mesi l’amico Francesco Oppini. Con il figlio di Alba Parietti si era instaurato un rapporto molto saldo, basato sulla sincerità e sulla stima reciproca.

Leggi anche –> Finale GFVip, chi ha vinto: clamoroso colpo di scena in diretta

Entrambi erano finiti con il fidarsi totalmente l’uno dell’altro. E la fuoriuscita di Oppini dal Grande Fratello Vip aveva rappresentato un duro colpo per Tommaso Zorzi. Il quale però ha poi saputo riprendersi, al punto da assurgersi a guida nella casa. È avvenuto un bello incontro tra Tommaso e Francesco, con quest’ultimo che si è reso protagonista di un bel monologo. Le parole proferite dal giornalista sportivo, che Alba Parietti ha avuto da Franco Oppini nel 1982, sono estremamente profonde e pregne di affetto sincero. “Quando sono uscito quella sera di dicembre ti ho promesso una cosa. Che ti avrei seguito e sostenuto. Ho visto la tua crescita personale e questa era la cosa che più mi interessava in assoluto. Sono riuscito a farti avere meno paura di certi aspetti. Ricorda che una delle cose più importanti che ci siano è avere la grande ricchezza di potere disporre di un amico vero. Uno che capisce i tuoi difetti e che li accetta”.

Leggi anche –> GfVip, Alfonso Signorini scappa dallo studio furioso: cosa è successo

Tommaso Zorzi GF, l’amicizia con Oppini è la cosa più preziosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Ed a queste parole ha fatto seguito un lungo abbraccio. Per un momento televisivo come se ne dovrebbero vedere di più. Specialmente all’interno di programmi come il Grande Fratello, dove ad ogni edizione non manca più di un episodio controverso. Difatti nel programma appena finito hanno avuto luogo ben quattro squalifiche di altrettanti concorrenti. Quando invece i contenuti proposti dovrebbero essere ben altri.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Oppini contro la Mello: “così è giocare sporco”

E la sensazione è che il valore trasmesso dal GF e dai reality in generale sia molto diminuito in qualità. Rispetto alla primissima edizione, che fungeva da esperimento mediatico e sociale, il tutto è sfociato nel corso del tempo in un qualcosa che ha fatto leva più su una televisione fatta di urla e di povertà culturale e di sentimenti. Ma Zorzi ed Oppini hanno dimostrato che può anche non essere così, per fortuna.