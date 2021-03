Un grave schianto stradale ha ucciso Stefania Bonaldo, giovane mamma morta in un incidente: ferita la figlia di soli sei anni.

Grande il cordoglio in provincia di Treviso per la morte di una giovane mamma che si chiamava Stefania Bonaldo. La povera donna deceduta nello schianto stradale era originaria di Volpago del Montello e viaggiava in compagnia della figlia, di soli sei anni. Lo schianto, stando alle cronache locali, è avvenuto intorno alle 21.30 di 2 sere fa.

In una delle due auto, una Fiat Palio, si trovavano mamma alla guida e figlioletta di pochi anni, in direzione opposta arrivava una Volkswagen Polo guidata da un 19enne di Vedelago. La piccola era seduta sul sedile posteriore e forse nemmeno si è resa conto in un primo momento dello schianto violentissimo.

La morte di Stefania Bonaldo: cosa è accaduto, la dinamica dell’incidente e i soccorsi

Sul luogo della tremenda tragedia, per estrarre i corpi dalle lamiere accartocciate, sono giunti i Vigili del Fuoco. Inoltre, sul posto anche mezzi e uomini del Suem 118, che hanno dovuto prestare soccorso in tutto a quattro persone. Per una di loro, la povera mamma di 39 anni, non c’era purtroppo più nulla da fare. Secondo quanto si è appreso, sarebbe addirittura deceduta sul posto, mentre sua figlia sarebbe stata ricoverata e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Vanno chiariti tutti i dettagli e la dinamica di questa triste vicenda, su cui la polizia stradale ha aperto un fascicolo. Secondo la prassi di queste circostanze, il 19enne è stato nel frattempo indagato per omicidio stradale. Non è comunque chiaro se il giovane abbia responsabilità dirette sul decesso o si sia trattato di una fatalità. Grande in queste ore il dolore per la morte della giovane mamma, che di professione faceva la psicologa. A lei, sono arrivati messaggi di cordoglio soprattutto dai suoi colleghi.