Stasera in tv – La vita è una cosa meravigliosa: cast, trailer e trama del film

La vita è una cosa meravigliosa, film commedia del 2010 diretto da Carlo Vanzina con Gigi Proietti andrà in onda oggi, 2 Marzo, su Canale 5: le anticipazioni sulla pellicola

La pellicola che andrà in onda oggi, 2 Marzo, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 è La vita è una cosa meravigliosa, film commedia del 2010 diretto da Carlo Vanzina. Scopriamo insieme trama, cast e trailer del film con Gigi Proietti ed Enrico Brignano.

Trama

Cesare, poliziotto il cui lavoro consiste di occuparsi di intercettazioni, scopre per puro caso che la sua fidanzata Dorina è un’escort e la lascia. Quando però il poliziotto con un’intercettazione ambientale si concentra sull’abitazione del presidente di un importante gruppo bancario, Antonio, conoscerà sia lui che Federica, sua moglie. Quando una massaggiatrice di nome Laura entrerà in casa dei due per lavoro, Cesare rimarrà subito colpito dalla sua voce, tanto da trovare un espediente per conoscerla senza però rivelarle la verità per non compromettere l’indagine in corso. Parallelamente, altre storie animano un intreccio che finisce per coinvolgere tutti i personaggi appartenenti alla famiglia di Antonio e non solo…

La vita è una cosa meravigliosa, cast completo:

Gigi Proietti (Claudio);

Vincenzo Salemme (Antonio);

Nancy Brilli (Elena);

Maurizio Mattioli (Prof. Vittorio Manetti);

Enrico Brignano (Cesare);

Luisa Ranieri (Laura);

Emanuele Bosi (Marco);

Gennaro Cannavacciuolo (Mago Venanzio);

Virginie Marsan (Vanessa);

Orsetta De Rossi (Federica);

Elisa Di Donna (Alessia);

Sebastiano Lo Monaco (Prof. Terenzi);

Carlo Fabiano (Luca);

Sidy Diop (Dada);

Julija Majarčuk (Dorina);

Anis Gharbi (Mustafa);

Rodolfo Laganà (Gigi);

Armando De Razza (Dott. Pignoli);

Vincenzo Crocitti (Augusto);

Stefano Antonucci (Giovanni, segretario del Credito Romano);

Antonio Fulfaro (poliziotto addetto alle intercettazioni).

Trailer del film

