Stasera in tv – Festival di Sanremo 2021: news e concorrenti, oggi 2 Marzo

Il 71° Festival della canzone italiana avrà inizio oggi, 2 Marzo, su Rai 1: tutte le anticipazioni su Sanremo 2021

Nonostante la pandemia il Festival di Sanremo non si ferma neanche quest’anno. L’edizione sarà ricca di artisti, emergenti e non, e di ospiti speciali. La kermesse canora avrà inizio alle ore 20.30 su Rai 1, condotta da Amadeus. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e il programma della 71esima edizione del Festival della canzone italiana, il quale si svolgerà in cinque prime serate.

Festival di Sanremo 2021

La 71esima edizione della gara canora italiana, come da annuncio ufficiale, si svolgerà senza pubblico in sala. Tuttavia, the show must go on e, pur mantenendosi rispettosa delle norme emanate dal Governo, la prima rete porterà la competizione sul piccolo schermo anche quest’anno. Da oggi, martedì 2 Marzo sino a sabato 6 nella Città dei fiori si alterneranno sul parco dell’Ariston artisti e volti noti come Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli, Beatrice Venezi, Serena Rossi e Simona Ventura. Alla conduzione torna la fortunata coppia composta da Amadeus e Fiorello, che già lo scorso anno ha dimostrato di saper tenere alto l’interesse sulla trasmissione.

Artisti e ospiti

26 canzoni le canzoni in gara e, nello specifico, stasera vedremo esibirsi per primi i Big con le loro 13 canzoni inedite: Aiello, Annalisa, Arisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michelin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Måneskin, Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band.

Inoltre, si esibiranno anche quattro delle otto Nuove proposte, ossia Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano. A votare sarà la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa e il pubblico (tramite il Televoto).

Il risultato della votazione decreterà l’eliminazione immediata di due delle Nuove proposte in gara. Fra gli ospiti che hanno confermato la partecipazione alla serata ricordiamo Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Diodato, Loredana Bertè, Alessia Bonari e la Banda della Polizia di Stato con Stefano Di Battista.

