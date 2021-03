Sinabung, l’eruzione del vulcano fa paura agli abitanti – VIDEO

Monte Sinabung, l’eruzione del vulcano fa paura agli abitanti: il video dell’accaduto e i danni che può causare.

Il monte Sinabung, situato nella provincia indonesiana di Sumatra settentrionale, è esploso nella giornata di oggi, vomitando colonne di cenere e fumo alte fino a 7 chilometri. Si tratta di una delle più potenti e pericolose eruzioni da quando il vulcano è rientrato in attività, provocando grande paura tra gli abitanti della zona.

Leggi anche –> Indonesia: le spettacolari e spaventose immagini dell’eruzione del vulcano Sinabung

L’odierna eruzione del vulcano alto 2.460 metri, che è diventato attivo nel 2010 dopo essere rimasto inattivo per 400 anni, è l’ultima di una serie iniziata nel 2013, secondo il Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation. I danni di quest’ultima eruzione sono ancora tutti da valutare.

Leggi anche –> Etna “sorvegliato speciale”: nuovo boato ed eruzione del vulcano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’eruzione del Sinabung: perché il vulcano fa davvero paura?

Nella giornata odierna, le persone che vivono nelle vicinanze del vulcano sono state consigliate di tenersi alla larga dalla zona di pericolo, indossare maschere per proteggersi dal fumo e stare all’erta per possibili colate di lava fredda. Non risultano in ogni caso notizie di feriti, almeno allo stato attuale. Il centro di vulcanologia locale ha affermato che il vulcano è ancora sotto lo stato di allerta di livello 3.

Si tratta attualmente del secondo livello più alto, da quando nel 2019 si è verificata un’altra preoccupante e spaventosa eruzione. Nel 2014, la sua eruzione ha ucciso almeno 16 persone dopo che una nuvola di cenere calda ha avvolto i villaggi vicini. Invece, l’ultima eruzione del vulcano in ordine di tempo risale all’estate scorsa: in quel caso, impressionanti furono le immagini, ma non avvennero gravi danni.

Un vulcano che erutta crea uno spettacolo meraviglioso, ma anche piuttosto spaventoso. Ne sanno qualcosa gli abitanti della zona di Catania, che anche in queste ore si confrontano con le eruzioni dell’Etna, ma anche nella storia si sono vissute eruzioni tristemente famose, una su tutte quella del Vesuvio che distrusse Pompei ed Ercolano. Allo stesso tempo questo fenomeno da sempre affascina moltissime persone.