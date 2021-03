Sanremo 2021, Fedez in lacrime durante l’esibizione: cosa è successo

Federico Lucia, in arte Fedez, si è finalmente esibito dal vivo al teatro Ariston di Sanremo: sul palco il cantante si è sciolto in lacrime, ecco perché.

Non ha nascosto l’emozione sul palco del teatro Ariston di Sanremo Fedez, che pochi minuti fa si è esibito con Francesca Michielin. Fin dalle prime note della loro canzone “Chiamami per nome” Federico Lucia, questo il vero nome di Fedez, non ha nascosto di essere molto emozionato e si è asciugato un paio di lacrime con la punta delle dita.

Fedez in lacrime sul palco di Sanremo, il motivo è emozionante

Fin da quando si è saputo per la prima volta della sua partecipazione al Festival di Sanremo Fedez non ha mai smesso di dirsi molto emozionato. Il motivo? Finalmente, dopo più di un anno, ha avuto la possibilità di salire di nuovo su un palco per cantare dal vivo. Oggi la sua emozione è stata evidente, e il cantante non ha nascosto le lacrime, anzi: alla fine della sua esibizione in compagnia di Francesca Michielin ha tirato fuori un fazzoletto bianco, con cui si è asciugato il volto.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Non importa se è poco anti igienico, Fedez non poteva fare a meno di asciugarsi le lacrime davanti alle telecamere, con un grande fazzoletto bianco. L’emozione di tornare a cantare dal vivo è indescrivibile per tutti gli artisti che quest’anno partecipano a Sanremo 2021, ma Fedez in particolar modo non ne ha mai fatto mistero. Da casa, a Milano, il figlio Leone e la moglie Chiara Ferragni, incinta della seconda figlia, che dovrebbe nascere tra pochissimo, lo seguono con affetto.