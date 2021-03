Sanremo 2021, doppia disavventura per Orietta Berti: “Polizia e caduta”

Che giornate movimentate, quelle sanremesi, per Orietta Berti. La cantante emiliana racconta cosa le è avvenuto qualche notte fa. Ma non solo.

Sanremo 2021, Orietta Berti sarà tra i concorrenti in gara al Festival con il brano ‘Quando ti sei innamorato’. Una canzone dal titolo che la dice tutta e che è dedicata a suo marito Osvaldo ed al loro longevo amore. Nel testo, scritto da Ciro Esposito e Francesco Boccia, si parla proprio di un rapporto d’amore tra ragazzini, che attraversa il tempo ed alla fine coinvolge due persone mature.

Ma nelle prove generali durante le quali ognuno degli artisti ha testato le proprie capacità canore con i rispettivi brani, la stessa Orietta Berti è rimasta coinvolta in un imprevisto che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Infatti la 77enne originaria di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, stava per scivolare dalla celebre scalinata del teatro Ariston. Lo ha fatto sapere il giornalista Giulio Pasqui sul proprio profilo personale Twitter. Questo ha spinto la Berti a non percorrere quei gradini, tanto prestigiosi quanto ripidi. La cantante farà il proprio ingresso direttamente da dietro le quinte, dal retropalco.

Orietta Berti, un Sanremo 2021 che parte in quarta e prosegue in sgommata

+++ Orietta Berti non scenderà le scale di Sanremo: “Ho provato l’altro giorno e quasi quasi mi rompo la testa, meglio evitare” +++ #Sanremo2021 — Giulio Pasqui (@GPasqui) March 2, 2021

Intanto lei stessa ha anche fatto sapere di avere vissuto una piccola disavventura per le strade tra Sanremo e Bordighera. Lei infatti alle 22:05 si era messa in auto per andare a ritirare il vestito fatto su misura. Proprio quando era scattato il coprifuoco.

E tre auto della polizia si sono messe sulla sua scia dopo averla fermata, per verificare che stesse dicendo la verità. Lei aveva dichiarato candidamente che aveva necessità di andare a ritirare gli abiti con i quali si esibirà al Festival. Così gli agenti l’hanno ‘scortata’ fino a destinazione.