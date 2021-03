Random è fidanzato? Quello che sappiamo sulla sua vita privata

Random è tra i 26 big in gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

C’è grande attesa per la 71° edizione del Festival di Sanremo che inizierà questa sera in prima serata su Rai 1. In diretta dallo storico palco dell’Ariston di Sanremo, infatti, sono 26 i big che si esibiranno con i loro inediti in gara nella manifestazione musicale più importante e attesa del nostro Paese e non solo. Tra loro anche Random, giovane rapper emergente tra i più promettenti della scena, che ha scalato le classifiche con la sua hit “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa“. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Random, vita privata e fidanzata del rapper

Emanuele Caso, vero nome di Random, è un giovane rapper emergente tra i più promettenti e amati della scena. E’ nato a Massa di Somma, in provincia di Napoli ma ha passato l’infanzia a Riccione, dove si è trasferito con la famiglia quando aveva due anni e dove ha iniziato la sua carriera musicale. “Avevo 14 anni, ” – ha raccontato in un’intervista – “tra le strade di Riccione giravo sempre con cappello da pescatore e maglie XL, ero il più conosciuto a fare le rime. Tutto iniziò quando vinsi un contest a Cattolica, in palio c’era un microfono con il quale ho registrato poi i primi brani.”

Un ragazzo molto religioso, come ha sempre raccontato, grazie anche all’influenza dei genitori, che sono pastori: “I miei genitori sono pastori, e mi hanno sempre aiutato a pregare, mi hanno insegnato come credere e avere fede. Senza di loro non sarei qui”. Con i genitori ha sempre detto di avere un bellissimol rapporto, nonostante le iniziali titubanze del padre nei confronti della sua carriera artistica.

Riguardo alla sua situazione sentimentale non si hanno molte notizie. Pare che attualmente sia single ma che abbia comunque avuto una storia d’amore molto importante che lo ha segnato molto, come ha spesso confessato tramite i testi delle sue canzoni.