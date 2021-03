Oroscopo del giorno, mercoledì 3 Marzo: tutti i segni dello Zodiaco

La metà della settimana è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 3 Marzo 2021.

Marzo è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Sarà una giornata fortunata o nefasta? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 3 Marzo 2021.

Mercoledì 3 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi segnerà per voi una lenta ripresa, sopratutto per quel che riguarda l’amore. Sul lavoro sarebbe meglio procedere con i piedi di piombo e non compiere passi troppo affrettati. Non fidatevi troppo degli sconosciuti, prestate attenzione.

Toro. Ancora qualche difficoltà per voi dal punto di vista sentimentale durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di fidarsi ciecamente del proprio istinto e di mettere al primo posto sé stessi. Dimenticatevi dell’opinione altrui e procedete con sicurezza.

Gemelli. La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’amore e ai sentimenti. Finalmente potrete dedicare del tempo alle persone più care, dimenticandovi di tutto il resto. Godetevi gli attimi di serenità e cercate di allontanare tutti i pensieri negativi.

Cancro. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi regalerà degli attimi di estrema passione e romanticismo. È il momento per muovere passi decisivi in amore, dunque accantonate i timori e buttatevi a capofitto, non ve ne pentirete.

Leone. È in arrivo un periodo decisamente complicato ed è bene che non vi facciate cogliere impreparati. La giornata di oggi si prospetta un po’ altalenante e voi dovrete prestare massima attenzione in ambito lavorativo: concentratevi il più possibile.

Vergine. Venere non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, tenete dunque gli occhi aperti e procedete con cautela. Prestate particolare attenzione alle spese e cercate di non tenervi tutto dentro. Non abbiate paura di esprimere le vostre opinioni!

Bilancia. La giornata si prospetta per voi decisamente luminosa e positiva. Avete voglia di sperimentare e di lanciarvi in una nuova avventura. Non ponetevi dunque alcun limite ed assecondate il più possibile i vostri bisogni. Forza e coraggio!

Scorpione. La Luna sarà nel vostro segno, ma potrebbe portare con sé un po’ di ansie e tensioni. Molto probabilmente dovrete fare i conti con la malinconia e il senso di colpa, cercate perciò di allontanarli il prima possibile. Non vi porteranno da nessuna parte.

Sagittario. La giornata non sarà per voi particolarmente idilliaca e sarà necessario armarsi di tanta pazienza. Gli ultimi tempi non sono stati favorevoli ma presto arriverà il momento del vostro riscatto. Grandi soddisfazioni sono all’orizzonte, non temete.

Capricorno. La Luna sarà in ottima posizione durante la giornata di oggi, dunque preparatevi a ricevere delle splendide vibrazioni. Via libera per quanto riguarda l’amore. Sentitevi liberi di osare un po’ più del solito senza alcun timore.

Aquario. I tempi sono maturi per prendere il toro per le corna ed affrontare a muso duro tutte le questioni che vi hanno assillato nell’ultimo periodo. La giornata potrebbe risultare difficile ai vostri occhi, ma sarà necessaria per raggiungere un po’ di armonia ed equilibrio.

Pesci. Allontanarsi dalle discussioni e dalle polemiche sarà indubbiamente la carta vincente per quel che riguarda la giornata di oggi. Cercate di rimanere con i piedi ben piantati a terra e di concentrarvi al massimo sul concreto. Otterrete risultati strabilianti.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.