Ora di Aiello: testo, video e significato della canzone di Sanremo 2021

Aiello è in gara a Sanremo 2021 con la canzone Ora: ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

Manca ormai pochissimo all’inizio della 71° edizione del Festival di Sanremo. Stasera si esibirà tra gli altri Aiello, al suo debutto sul palco dell’Ariston dopo un precedente tentativo risalente al 2011. Il cantautore originario di Cosenza, classe 1985, partecipa alla competizione canora nella categoria big con il brano Ora. Eccone un’anticipazione.

La canzone di Aiello ai raggi X

Ora è una canzone che risale al periodo del lockdown ed è “viscerale, vera”, come l’ha definita lo stesso cantante. Un brano attualissimo, dunque, che coinvolge le sensazioni più profonde e tormentate del cantante ed evoca un amore intenso, viscerale, decisamente “fisico”, consumato ma forse neppure corrisposto. Con il cuore dell’artista che “si perde nella notte” senza “ricevere un abbraccio”. Di qui probabilmente il riferimento all’ibuprofene, generalmente utilizzato per guarire dal dolore.

Di seguito il testo di Ora

Ora ora ora ora

Mi parli come allora

Quando ancora non mi conoscevi

Pensavi le cose peggiori

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Tredici ore in un letto

A festeggiare il mio santo

Il giorno dopo su un treno che mi portava a casa

Nessuno mi aveva detto “devi tornare a scuola”

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ora ora ora ora

Te la ricordi ancora

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Avevo il cuore malato

Ma tu non lo vedevi

Mi tenevo le pezze gelide dietro al petto

Ci tenevo a mostrarmi come un drago nel letto

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ho visto foto di te

Il tuo compagno, una bambina

Poi quella casa l’hai finita

Dovevi portarci me

Dovevi portarci me

Sesso ibuprofene

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ovviamente il video della nuova canzone di Aiello non è ancora disponibile. Non appena sarà possibile inseriremo la clip dell’esibizione di Sanremo: intanto ecco una sua memorabile esibizione.