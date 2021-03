“Musica leggerissima” è il brano che Colapesce Dimartino presenteranno questa sera al Festival di Sanremo: ecco il testo ed il suo significato.

Tra i partecipanti di questo Festival di Sanremo 2021 ci saranno anche loro, Colapesce (pseudonimo di Lorenzo Urciullo) e Dimartino (Antonio Di Martino), componenti di un duo siciliano già tra i favoriti per il successo finale. La critica (che ha già potuto ascoltare tutti gli inediti in anteprima) ha anticipato come il loro brano dai temi indie pop potrebbe conquistare il pubblico già dalla prima serata.

Musica leggerissima

“Unisce la nostra anima di autori con quella della canzone pop per antonomasia”: così Colapesce e Dimartino descrivono Musica leggerissima. La canzone è un omaggio all’elemento musicale, messo al centro della vita di chiunque (sopratutto in un momento come questo). Il duo si esibirà questa sera sul palco dell’Ariston:

Ecco il testo di Musica leggerissima:

Se fosse un’orchestra a parlare per noi

Sarebbe più facile cantarsi un addio

Diventare adulti sarebbe un crescendo

Di violini e guai

I tamburi annunciano un temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perchè ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche

Nel nome di un Dio

Che non viene fuori col temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Rimane in sottofondo

Dentro ai supermercati

La cantano i soldati

I figli alcolizzati

I preti progressisti

La senti nei quartieri

Assolati

Che rimbomba leggera

Si annida nei pensieri

In palestra

Tiene in piedi una festa

Anche di merda

Ripensi alla tua vita

Alle cose che hai lasciato

Cadere nello spazio

Della tua indifferenza

Animale

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Purtroppo il video di Musica leggerissima non è ancora disponibile su Youtube. Intanto, per conoscere il duo musicale, sul loro canale si può trovare il video in cui i due annunciano la loro partecipazione al Festival di Sanremo.