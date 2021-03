“La musica ha cambiato pelle”: queste le parole di Ghemon, che torna questa sera a Sanremo. Ecco il testo di “Momento perfetto”, il suo brano.

“La musica ha cambiato pelle. Sanremo non deve rimanere cristallizzato lì perché deve sempre rassicurare tutti quanti, bisogna portare anche le novità, gli artisti più sconosciuti” così ha dichiarato Ghemon, pronto a tornare sul palco dell’Ariston per questa edizione del Festival di Sanremo.

Momento perfetto

In conferenza stampa, Ghemon ha parlato così della sua canzone: “esistenzialista la canzone? Ci sta. Ma lo trovo un brano molto realista. Non entra in punta di piedi, dico sempre che la vita è fatta di un sacco di aspettative che vengono disattese. E’ nata nella maniera più spontanea possibile. La prima cosa che è venuta è stata il ritornello. E’ la prima registrazione che noi abbiamo fatto, non capita tante volte. Non ci pensavo a Sanremo, in quel momento, la stessa cosa accaduta con Rose viola“.

Ecco il testo di “Momento perfetto”, brano che Ghemon porterà questa sera a Sanremo:

Avevo aspettative su chissà che risultati

Ma erano tranelli

E mi ritrovo con le mani nei capelli

Alle volte vorrei smettere

Non nego che m’intriga il pensiero di sparire,

L’idea di cambiare vita

Certe mattine che è ancora buio

Mi alzo ad orari quasi vietati

Non voglio più lavorare gratis

O che mi cambino i connotati

Se non avveri i tuoi desideri

Finisci a vivere di ricordi

Ma nel momento in cui te ne accorgi

Qualcun altro ha il tuo posto e i tuoi soldi

Ho aspettato in silenzio e con calma

Ma ora mi è venuta voglia di urlare

Sono convinto che questa sia

L’ora mia, il momento perfetto per me

Dicono sempre che è il turno degli altri

Ma non mi sento secondo a nessuno

Sono convinto che questa sia

L’ora mia, il momento perfetto per me

“Non ti ho sentito più ma dì, com’è fratello?

Tu puoi contare su di me e questo lo sai fratello!”

Ma quando poi sei senza chiave nel tuo inferno

Ti scopri figlio unico e sei chiuso dall’esterno

A te è rimasto il veleno

Ma lo sai come sono i serpenti

Se tu gli tendi la mano

Poi loro hanno affondato i denti

È andata ma se ci ripensi

Che razza di rischi ti sei preso?

Ed il fatto che non ti sei mai arreso

È un miracolo e va difeso

Ho aspettato in silenzio e con calma

Ma ora mi è venuta voglia di urlare

Sono convinto che questa sia

L’ora mia, il momento perfetto per me

Dicono sempre che è il turno degli altri

Ma non mi sento secondo a nessuno

Sono convinto che questa sia

L’ora mia, il momento perfetto per me

Non ho dubbi adesso

Dentro sento che è il mio momento

Per questo ora dirò all’universo

Che mi voglio giocare tutte le mie chance

Un flusso di energia mi attraversa

Mi sta mandando fuori di testa

Sto caricando l’aria di elettricità

Ho aspettato in silenzio e con calma

Ma ora mi è venuta voglia di urlare

Sono convinto che questa sia

L’ora mia, il momento perfetto per me

Dicono sempre che è il turno degli altri

Ma non mi sento secondo a nessuno

Sono convinto che questa sia

L’ora mia, il momento perfetto per me

Su Youtube si può trovare “Rose viola” canzone che Ghemon ha portato al Festival di Sanremo nel 2019.