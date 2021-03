Madame, la foto da bambina che fa commuovere e sorridere i fan

Al Festival di Sanremo Madame è la big in gara più giovane dell’edizione 2021, e forse per esorcizzare la tensione ha rispolverato un vecchio scatto dall’album delle foto d’infanzia.

La 19enne Madame (nome d’arte di Francesca Calearo), stella emergente dell’hip hop e versatile talento musicale, è la big in gara più giovane dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Ed è forse per esorcizzare la tensione dell’evento che ha rispolverato un vecchio scatto dall’album delle foto d’infanzia. Il segreto del suo successo sta anche nella capacità di mettersi in ascolto del pubblico e intercettare il suo stato d’animo per poi tradurlo in parole e musica. Una dote che a quanto pare nasce da lontano…

Madame ieri e oggi

“La bambola giustamente non poteva ascoltare veramente i miei insegnamenti…” scrive Madame nel suo ultimo post su Instagram, con una tenerissima foto di lei da bambina con i suoi giochi. “+19 ma non è cambiato nulla. Mi siedo ancora vicino alle persone per raccontare loro delle storie o insegnare qualcosa, sia fisicamente che soprattutto tramite le canzoni 🪐”.

Insomma, il talento di questa giovane artista affonda le radici nella sua infanzia. A ben vedere il post di Instagram risale a qualche settimana fa, e precisamente al compleanno dell’artista, ma in queste ore è tornato attualissimo. La bambola di allora è l’audience di oggi: fatte le debite proporzioni, il risultato non cambia. Se la vita è una favola, Madame sembra essere riuscita a coglierne il senso più pieno. Non resta ora che scrivere un lieto fine in salsa sanremese.

