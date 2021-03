Loredana Berté torna nuovamente al Festival di Sanremo, dimostrando ancora una volta di essere un personaggio unico

Loredana Berté torna ancora una volta a calcare il palcoscenico del teatro Ariston in questa 71° edizione del Festival di Sanremo. Annunciata da Amadeus, che non nasconde l’emozione, Loredana si presenta sul palco dimostrando ancora una volta di essere veramente un’artista unica. Accompagnata da suoi oramai iconici capelli blu, la cantante sfoggia una peculiare tiara composta da farfalle di tutti i colori. Tuttavia, prima di presentare il suo brano inedito ai telespettatori e ai giudici, Loredana Berté ci regala un momento di revival veramente apprezzato. Infatti, la sorella di Mia Martini si è esibita in una sequela di alcuni dei suoi più importanti successi, tra cui Non sono una signora, Sei bellissima e In alto mare. Questo breve excursus dei suoi cavalli di battaglia, serve per pubblicizzare il programma che andrà in onda il 9 marzo su Rai 1 e che la vedrà protagonista. Infatti, quella sera si potrà vedere Non sono una signora, dedicato alla sua vita e alla sua carriera.

Lo scivolone di Loredana

Attivista contro la violenza sulle donne, Loredana Berté porta sul palcoscenico delle artista scarpette rosse, simbolo di quella lotta al femminicidio che non può mai finire. Dopo questo momento di sensibilizzazione e dopo aver cantato i suoi grandi successi, Loredana finalmente presenta la sua canzone nuova canzone: Figlia di…. Ma qualcosa sembra andare tragicamente storto. Infatti tutti quanti si accorgono che c’è un problema con il playback e i social impazziscono subito. Il pubblico si divide tra chi la vuole già mettere alla gogna e chi, invece, vorrebbe condonarle un errore che forse non era unicamente suo. Ad ogni modo, Loredana va avanti per la sua strada perché “the show must go on“.