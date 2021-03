Juventus – Spezia Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus – Spezia è l’anticipo del martedì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo appena 24 ore di stop, si riparte: da stasera e fino a giovedì torna la Serie A TIM, con il quinto turno del girone di ritorno. Il campionato vede in testa l’Inter che guida con quattro punti sul Milan e dieci su Juventus e Atalanta, sebbene comunque i bianconeri debbano recuperare la partita col Napoli di ottobre.

A proposito di recuperi, vedremo come andrà a finire il caso della partita prevista oggi pomeriggio tra Lazio e Torino, dove i granata sono stati bloccati dalla locale Asl e non sono potuti partire nemmeno per la trasferta romana. Invece alle 20.45, i bianconeri della Juventus campione d’Italia se la vedono con la matricola Spezia.

Precedenti di Juventus – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all'Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus e gli ospiti liguri dello Spezia è un'esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport.

Questa è la prima volta in assoluto nello stadio bianconero in Serie A tra queste due squadre, mentre nel primo precedente in assoluto, quello del girone di andata, abbiamo assistito a una goleada bianconera, che ha piegato per quattro a uno la matricola Spezia, con gol di Morata, Rabiot e doppietta di Cristiano Ronaldo. Di Pobega il gol del momentaneo pareggio. Le due squadre si sono affrontate nella stagione 2006-2007, quella della Juventus in Serie B: all’andata in Liguria finì in pareggio, ma poi lo Spezia vinse in casa dei bianconeri, ormai appagati dalla matematica promozione conquistata anticipatamente.

Juventus e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Italiano hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Ecco le formazioni in campo:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Sena, Maggiore, Estevez; Farias, Nzola, Gyasi.