Il Volo, lutto per Ignazio Boschetto: la triste notizia alla vigilia di Sanremo

La triste notizia per Il Volo con un lutto per il componente del trio, Ignazio Boschetto. Lui andrà all’Ariston col dolore nel cuore.

Il Volo, Ignazio Boschetto ha subito un tremendo lutto. Il componente del celebre trio di tenori ha subito purtroppo la perdita dell’adorato papà. Vito Boschetto è venuto a mancare nel corso delle scorse ore a causa di un malore che lo ha colto di colpo, senza alcun preavviso. Il decesso risale a domenica 28 febbraio 2021 ma la notizia è stata diffusa soltanto nel corso di martedì 2 marzo inoltrato.

E questo triste aggiornamento arriva a qualche giorno di distanza soltanto dalla esibizione che proprio Il Volo terranno al Festival di Sanremo. Il gruppo canterà nel corso della seconda serata della kermesse musicale dal palco del teatro Ariston. C’è da pensare che per Ignazio Boschetto non sarà certamente facile. Vito Boschetto era siciliano, originario di Marsala. Ma già da diverso tempo si era stabilito a Bologna, allo scopo di potere stare più vicino a suo figlio.

Il Volo lutto, un dolore tremendo proprio ora che canteranno al Festival

Lo stesso Ignazio, come è facile immaginare, è sempre stato molto preso dagli impegni di lavoro dettati dalla sua carriera artistica. La vicinanza del padre ha significato molto per lui, sin dai tempi dell’infanzia, quando la passione per la musica si fece strada in lui. A piangere Vito sono anche la moglie Caterina Licari a la sorella di Ignazio, Nina.

Tanti messaggi stanno arrivando dai social network per fare coraggio a Il Volo dopo questo lutto e ad Ignazio Boschetto in particolare. La notizia che è stata appresa solo in giornata dopo le opportune conferme del caso ha suscitato molta tristezza. Numerosissimi sono i fans ma anche i colleghi che al giovane Ignazio rivolgono il loro più profondo cordoglio.