Il messaggio straziante di Linus per la morte dell’amico Claudio Coccoluto

Linus saluta un’ultima volta il suo grande amico Claudio Coccoluto. Il dj è scomparso a soli 59 anni. Sul web tanti i messaggi d’addio.

Una notizia triste e scioccante quella della morte del dj. La sua dipartita lascia un vuoto artistico incolmabile. Il suo nome era molto famoso non solo nel panorama musicale italiano ma anche in quello internazionale.

Sin dagli anni ’80 la sua fama aveva raggiunto vette internazionali. Era partito col tenere in ordine i dischi ed era arrivato ad avere una carriera rinomata.

Il messaggio straziante di Linus: così saluta il suo caro amico

Un grande lutto nel mondo della musica. Sul web si susseguono i messaggi di cordoglio in memoria del dj. Coccoluto era molto amata e ben voluto. Sui social si stanno moltiplicando i messaggi e tra questi troviamo anche quello di Linus.

“In ogni mestiere ci sono quelli bravi, quelli molto bravi, e i fuoriclasse. Claudio era uno di questi. Felice di esserti stato amico, spero finalmente tu sia sereno”. Parole taccanti che esprimono sol in parte il legame che univa questi due artisti.

I suoi quarant’anni di attività gli avevano permesso di stringere tanti legami e molte amicizie. Tra i tanti che lo stanno ricordando c’è anche Giancarlo Battafarano: “Oggi se n’è andato il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha fornito grande cultura alla musica nei club sia come dg che come artista fuori dal coro (…). Con lui davvero è sparita una parte di me”. Grande tristezza anche per Dj Albertino: “Grande tristezza per la scomparsa di Claudio. Amico e grande maestro della consolle”.

Tra le esibizioni più famose di Coccoluto c’è senza dubbio quella al Sound Factory Bar di New York. A Radio Deejay aveva anche condotto il programma “C.o.c.c.o.”. Secondo le notizie trapelate, l’uomo sarebbe deceduto oggi, 2 marzo 2021, intorno alle 4:30 del mattino.