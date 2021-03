Ibrahimovic sorprende tutti, Amadeus rimane senza parole

Ibrahimovic sale sul palco dell’Ariston e sorprende tutti: Amadeus sfrattato dal posto di conduttore del Festival di Sanremo 2021.

Zlatan Ibrahimovic è salito pochi minuti fa per la prima volta sul palco del teatro Ariston di Sanremo, dove ha accompagnato Amadeus nella presentazione dello show. Il giocatore svedese, oggi milanista, ha sorpreso il pubblico (a casa) con alcune battute davvero piccanti rivolte ad Amadeus.

Zlatan Ibrahimovic sul palco di Sanremo 2021, le sue battute lasciano Amadeus senza parole

Accompagnato da una musica scelta personalmente, Zlatan Ibrahimovic è sceso dalle scale del Festival di Sanremo atterrando sul palco, di fianco ad Amadeus. Il calciatore milanista ha detto di sentirsi piccolo solo su un palco così importante per l’Italia, ma “comunque sempre più grande di Amadeus”. La battuta è stata solo una di tante piccole (ma soprattutto ironiche) cattiverie rivolte al conduttore. Ibrahimovic ha subito sostituito Amadeus alla conduzione, consigliandoli di eliminare quattro partecipanti in modo da poter far gareggiare i concorrenti 11 contro 11, proprio come una partita di calcio.

Zlatan ha consigliato poi di allargare il palco del teatro Ariston, a detta sua troppo piccolo. Quando Amadeus ha provato a imporsi, sempre scherzando, dicendo di essere lui il direttore artistico del Festival Ibrahimovic ha risposto “Ah, ti hanno detto così?”. Lo scambio di battute ha fatto ridere di cuore il pubblico da casa, che si è ricreduto sulla partecipazione del calciatore al Festival: in un primo momento, infatti, alla maggior parte dei telespettatori è risultata assurda.