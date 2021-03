Ibrahimovic Sanremo, lui svela: “Ecco perché Amadeus mi ha chiamato”

Zlatan Ibrahimovic Sanremo, una accoppiata che sarà sicuramente vincente. Lo svedese dice come tutto è successo e per quale motivo.

Ibrahimovic Sanremo, il debutto dell’attaccante del Milan in questa edizione 2021 avviene in conferenza stampa. Dalla sala stampa del teatro Ariston, il campione svedese ne ha per tutti e descrive questa sua inedita avventura con il solito carattere forte che lo contraddistingue. Lui dice subito che, alla chiamata di Amadeus ha risposto subito di si. “Mi ha detto di essere me stesso e di non preoccuparmi”.

Lo stesso conduttore ha parlato di Zlatan come di “un campione, che come tale appartiene a tutti. Gli unici a non volerlo sono gli avversari di turno”. Obiettivo in questo binomio insolito Ibrahimovic Sanremo che desta comunque tanta curiosità sarà far conoscere l’aspetto umano del giocatore. E lo scandinavo si mostra per l’appunto tranquillo, dicendo di affidarsi ad Amadeus e Fiorello. Sicuro del fatto che, qualora dovesse sbagliare, non gli si dovrà imputare niente. “Se poi dovessi fare bene saprò già cosa fare una volta che smetterò col calcio. Ci divertiremo”. Il calciatore del Milan tra l’altro è anche alle prese con un infortunio, cosa che lo avrebbe reso comunque indisponibile per questo fine settimana.

Ibrahimovic Sanremo: “Amadeus mi ha voluto per infrangere ogni record”

Lui parla di piccola lesione subita ma in Liguria seguirà un programma personalizzato di allenamento. Di recente intanto Ibra ha avuto da ridire con il campione di basket, LeBron James. Su questa vicenda Ibrahimovic chiosa: “Politica e razzismo sono cose del tutto diverso. Cose divisive, mentre noi sportivi contribuiamo ad un mondo che sia unito”. Lui sa anche di essere un esempio, specialmente per ciò che l’Italia gli ha dato, nel calcio e non solo. “So che il Festival è una cosa importantissima per gli italiani, allora facciamolo. Amadeus vuole frantumare ogni record, io sono l’uomo giusto”.

“Lukaku è il benvenuto qui”

Si parla anche di Lukaku, con il quale c’era stato un duro scontro in campo alcune settimane fa. “Lui è il benvenuto, le cose che succedono in campo finisco lì”. Curiosità: sia Amadeus che Fiorello sono tifosi dell’Inter e glielo stanno facendo pesare. “Ma per i primi sei mesi non li ho mai sentiti, il Milan vuole riprendersi il primo posto”. Sul palco del Festival si prevede un duetto con Mihajlovic, sul quale Ibra scherza, sperando che il serbo non sappia cantare. Chiusura su qualche curiosità: il milanista non sa se la sua famiglia lo guarderà in televisione. E dice che anche in Svezia c’è una kermesse analoga.