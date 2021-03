Ghemon irriconoscibile, pronto per il Festival: ha perso 40 chili

Il cantante Ghemon è andato incontro ad un vero e proprio cambio di look. Ha perso 40 chili ed è pronto ad esibirsi sul palco dell’Ariston.

Tutti gli italiani sono pronti per l’inizio stasera, martedì 2 Marzo 2021, del Festival di Sanremo. Tra i concorrenti ritroveremo Ghemon, il rapper che quest’anno si presenterà con un aspetto completamente diverso. Proprio così, il cantante è andato recentemente incontro ad un vero e proprio cambio di look, che esibirà stasera sul palco dell’Ariston. Scopriamo dunque insieme tutto ciò che c’è da sapere sul suo nuovo aspetto.

Leggi anche->Ghemon, il rapper fidanzato: chi è Giulia Diana, cosa sapere su lei

È il secondo Festival per il rapper, che è pronto più che mai a mettere in gioco sé stesso durante la competizione. L’uomo tornerà in gara con ancora più grinta, ma soprattutto sorprenderà tutti con un aspetto completamente nuovo. Il ragazzo ha raccontato del suo cambiamento a Tv Sorrisi e Canzoni, concedendo al magazine un’intervista. “Ho perso 40 chili.” ha dichiarato. “Ora che mi sento me stesso, posso permettermi di mostrarmi un po’ di più”.

Leggi anche->Sanremo 2021, doppia disavventura per Orietta Berti: “Polizia e caduta”

Il rapper è andato dunque incontro ad un significativo dimagrimento, arrivando a perdere fino a 40 chili di peso. Oggi si sente molto di più a proprio agio con sé stesso, ha raccontato, anticipando addirittura che durante la sua esibizione per il Festival si vestirà in maniera decisamente elegante. Tutti i fan sono dunque sulle spine all’idea di rivederlo e di constatare quanto effettivamente sia cambiato nell’arco di pochissimo tempo. Stasera tutti scopriranno finalmente il suo nuovo ed attesissimo look.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ghemon torna sul palco dell’Ariston con Momento Perfetto: qualcosa in più sul brano inedito

Stasera il rapper Ghemon si esibirà al Festival di Sanremo con il suo brano inedito Momento perfetto. Il rapper ha raccontato durante un’intervista di aver ideato il pezzo durante i mesi estivi, in seguito al primo lockdown. “E una canzone gioiosa ma agrodolce” ha rivelato, infondendo ancora più curiosità negli animi dei fan e degli spettatori. Sono dunque tutti curiosi di scoprire che cosa avrà in serbo per noi il cantante con il suo nuovo brano, che sarà un mix esplosivo tra trap, swing e gospel.