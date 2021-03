Ghemon, chi è la fidanzata Giulia Diana: lei gli ha cambiato la vita

Il rapper Ghemon ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, tornando a partecipare al Festival di Sanremo, ma avrà portato la sua fidanzata?

Giovanni Luca Picariello, nato ad Avellino il 1° aprile 1982, è un rapper e cantautore italiano meglio noto nel mondo dello spettacolo con il nome di Ghemon. La sua carriera nel mondo dell’hip-hop e del rap è iniziata nella seconda metà degli anni Novanta ma è nei primi anni del 2000, dopo aver preso una laurea in giurisprudenza, che comincia effettivamente a fare musica. Ghemon per anni fa del suo lavoro la sua vita, con tutti gli alti e bassi che esso può portare, e rivelando solo nel 2017 un grande segreto. Infatti, quell’anno è uscito l’album Mezzanotte, che tratta principalmente il tema della depressione, che lo affliggeva dal 2016 e da cui è uscito grazie alla terapia e alla sua ragazza: Giulia Diana. Ma chi è questa donna che accompagna Ghemon da ormai qualche anno?

Scopriamo chi è la fidanzata di Ghemon

Giulia Diana non è solo la fidanzata di Ghemon, è anche un’organizzatrice di eventi, una blogger e una convinta vegana conosciuta su Instagram come SEITANtoFICA. Per diversi anni la loro relazione è stata tenuta lontana dai social e dai riflettori, evitando di postare qualunque cosa potesse dare adito al gossip. Questa cosa, però, è iniziata a cambiare nel 2019, alla prima partecipazione di Ghemon al Festival di Sanremo. Quella fu un’esperienza fondamentale per la carriera del rapper, che ne veniva da un periodo davvero buio della sua vita. Giulia, in quell’occasione come negli anni precedenti, ha preferito stare vicina all’uomo della sua vita, anziché stare al sicuro e lontana dai paparazzi. Anche questa volta, a distanza di due anni, Giulia decide di rischiare nuovamente con le luci della ribalta pur di essere al fianco di Ghemon. Sicuramente la vicinanza della fidanzata sarà di supporto al rapper in gara al Festival di Sanremo.

