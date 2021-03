GfVip, Alfonso Signorini scappa dallo studio furioso: cosa è successo

La finale del Grande Fratello ha riservato numerosi colpi di scena: sorpresa anche per il celebre conduttore Alfonso Signorini

Durante la finale del Grande Fratello Vip 5 ci sono stati tanti colpi di scena per il pubblico. Dopo che Pierpaolo Pretelli si è aggiudicato il ballottaggio contro Dayane Mello, improvvisamente in studio Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio hanno raggiunto velocemente il padrone di casa Alfonso Signorini per fargli conoscere una certa Gina. Il conduttore si è fidato di loro due ed è arrivata così la sorpresa per lui con la presentazione di una mucca che: il celebre presentatore ha una vera e propria fobia per quest’animale. Subito dopo è andata in onda la pubblicità, al ritorno Signorini ha pronunciato: “Sappiate che non voglio più vedervi eh…Sono davvero stufo!”.

Leggi anche –> Promessa mantenuta: dopo il Grande Fratello, la famiglia Zenga si riunisce

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Oppini contro la Mello: “così è giocare sporco”

GfVip, Alfonso Signorini furioso: la vendetta di Malgioglio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

E così lo stesso Cristiano Malgioglio si è voluto difendere dicendo di essere vendicato per la torta in faccia di venerdì scorso: “Mi sono voluto riscattare…”. E così anche Antonella Elia ha preso parola: “Non mangiamo più le mucche…Teniamole in giardino piuttosto…”. Una sorpresa divertente durante l’ultima puntata della lunga edizione del Grande Fratello Vip che ha visto numerose sorprese nel percorso davvero entusiasmante. Alla fine Tommaso Zorzi ha vinto l’edizione del GFVip.