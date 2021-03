Gaudiano, chi è il cantante di Foggia classe 1991: carriera e vita privata

Guadiano è uno dei concorrenti in cara nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Scopriamo meglio chi è.

Gaudiano, lo pseudonimo di Luca Gaudiano, è uno dei concorrenti in gara nelle Nuove Proposte del “Festival di Sanremo 2021“. Nato a Foggia nel 1991, arriva dal mondo del teatro e del musical.

Il giovane artista Gaudiano ha lavorato agli adattamenti italiani di musical come Rent, American Idiot e Ghost. La sua storia è molto particolare e triste, il ragazzo ha infatti perso il padre a marzo 2019. Il dolore per la perdita del genitore ha ispirato il brano “Polvere da sparo” che presenterà questa sera sul palco dell’Ariston. La canzone racconta il sentimento di impotenza nei confronti della malattia del genitore e del lutto. “Polvere da sparo è la canzone che non avrei mai voluto scrivere. Credevo di non essere all’altezza del dolore che provo“, ha raccontato l’artista.

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, chi è la madre Cristina Zambon: è amministratrice della sua agenzia

LEGGI ANCHE -> Gio Evan, chi è il cantautore e scrittore: età, carriera, foto, vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAUDIANO (@gaudiano___)

Gaudiano, le influenze musicali e i progetti futuri

Gaudiano ha ricevuto diverse influenze musicali, da piccolo è cresciuto con il cantautoriato italiano, come Lucio Battisti, Adriano Celentano, Fabrizio De Andrè e Francesco De Gregori. Durante l’adolescenza è passato al punk dei Clash e dei Cure e ai gruppi rock come i Green Day e ai Blink o gli italiani Articolo 31. In ultimo, è stato affascinato dall’hip-hop e dalla trap e ha rivelato che tra i suoi artisti preferiti c’è Mahmood.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il giovane artista spera di pubblicare l’album al quale sta lavorando per questo autunno. Gaudiano spera di presentare il nuovo album con un tour dal vivo, situazione Covid permettendo. Quando gli viene chiesto a chi dedicherebbe la sua eventuale vittoria al “Festival di Sanremo 2021“, ha risposto che sarebbe dedicata a suo padre, venuto a mancare due anni fa.