Fiamme negli occhi dei Coma Cose: testo, video, significato della canzone

Questa sera sul palco di Sanremo si esibiranno i Coma Cose con il loro brano inedito, “Fiamme negli occhi”: ecco il testo.

Questa sera, nella prima serata del Festival di Sanremo 2021, si esibiranno anche i Coma Cose: il duo è formato da Fausto Zanardelli (nome d’arte di Fausto Lama) e da California (pseudonimo di Francesca Mesiano).

Fiamme negli occhi

Il tema è quello della crescita e della condivisione e prende spunto da alcuni episodi autobiopìgrafici, hanno rivelato i Coma Cose: è un modo per stringersi l’uno con l’altro per affrontare le difficoltà della vita e per superare gli ostacoli – nonostante tutto – anche quando non sembrano alla nostra portata.

Ecco il testo di “Fiamme negli occhi” che i Coma Cose porteranno a Sanremo:

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

E ondeggio come fa una foglia

Anzi come la California

Metà sono una donna forte

Decisa come il vino buono

Metà una Venere di Milo

Che prova ad abbracciare un uomo

E anche se qui c’è troppa gente

Io me ne fotto degli altri

E te lo dico ugualmente

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

Galleggio in una vasca piena di risentimento

E tu sei il tostapane che ci cade dentro

Grattugio le tue lacrime

Ci salerò la pasta

Ti mangio la malinconia

Così magari poi ti passa

Mentre ondeggi come fa una foglia

Anzi come la California

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Resta qui e bruciami piano

Come il basilico al sole

Sopra un balcone italiano

Che non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Mi bruci

Mi bruci

Se mi guardi senti

“Fiamme negli occhi” non ha ancora un video ufficiale, ma per conoscere i Coma Cose potete ascoltare i loro brani su YouTube.