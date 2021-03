Elena Faggi, con i suoi 19 anni, è la cantante più giovane di questa edizione del Festival di Sanremo: conosciamola meglio.

Elena Faggi è nata il 22 febbraio 2002: a 19 anni, è la più giovane tra i talenti che si esibiranno sul palco dell’Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo. “Dentro stavo piangendo di gioia e saltavo come una pazza in realtà”: così la ragazza ha descritto sul suo profilo Instagram il momento in cui ha scoperto di essere stata ammessa tra le Nuove Proposte.

“Vedevo nel futuro i miei sogni realizzarsi, il mio essere indipendente e più consapevole. Ora più che mai sento che sto crescendo e che pian piano sto prendendo la mia strada” ha dichiarato Elena sotto una sua foto con la torta di compleanno.

Il brano portato a Sanremo

Elena Faggi porterà a Sanremo un brano intitolato “Che ne so”; la canzone è stata scritta e comporta proprio dalla diciannovenne con l’aiuto del fratello Francesco (che si esibirà accanto a lei accompagnandola con un arrangiamento al pianoforte). Descrivendo il suo brano, Elena Faggi dice: “è un viaggio tra le gioie e le paure della prima cotta, quando ti piace qualcuno ma non sai se il sentimento è reciproco e ricambiato. Che ne so parla di una mia esperienza personale, ma potrebbe raccontare di ognuno di noi”.

Non è la prima volta che Elena e suo fratello Francesco compaiono davanti ad un pubblico così grande: entrambi sono già conosciuti dagli amanti dello spettacolo. I due fratelli Faggi, infatti, hanno partecipato nel 2017 a “Italian’s Got Talent”: in quell’occasione Elena aveva colpito così tanto il giudice Luciana Litizzetto da convincerla a premere il suo Golden Buzz (pulsante d’oro) per mandarli direttamente in finale. Nonostante alla fine Elena e Francesco non abbiano vinto il Talent Show, l’esperienza sicuramente è servita (e incuriosisce ancora di più il pubblico del Festival di Sanremo).