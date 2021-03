Davide Toffolo, chi è il cantante e fumettista: età, carriera, vita privata

Tutto è pronto per Sanremo! Anche Davide Toffolo, leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, tra i cantanti in gara al Festival. Ma cosa sappiamo su di lui?

Questa sera avrà finalmente inizio l’attesissima 71° edizione del Festival di Sanremo! In diretta, eurovisione, dal Teatro Ariston di Sanremo, infatti, Amadeus presenterà questa nuova e sofferta edizione della rinascita, dell’appuntamento più importante per la canzone italiana, da oltre settant’anni. I big in gara sono ben 26 con tantissime prime volte per i giovani cantanti scelti da Amadeus per quest’anno. Tra di loro anche Davide Toffolo, leader di una delle band cardine dell’indie italiano, Tre Allegri Ragazzi Morti. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Davide Toffolo, chi è il leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti

Toffolo, aka El Tofo, è il frontman di un gruppo fondamentale per la scuola indie italiana, i Tre Allegri Ragazzi Morti, molto attivi e influenti soprattutto negli anni ’90, quando è stata fondata la band. Ma Toffolo non è solo un bravo frontman, è cantautore, fumettista e chitarrista. Una personalità eclettica che verrà fuori senza dubbio anche questa sera sul palco dell’Ariston, dove si esibirà insieme agli Extraliscio portando in gara il brano inedito “Bianca luce nera“.

Davide è nato il 17 gennaio 1965 a Pordenone e si è laureato in disegno anatomico all’Università di Bologna, per poi proseguire la sua strada nel disegno frequentando la Scuola di Fumetto di Zio Feininger, Andrea Pazienza e Lorenzo Mattotti. Nell’ambito del fumetto, sua grande passione, Davide ha partecipato a tante mostre e ha più volte tenuto corsi per i giovani aspiranti fumettisti.

Per quanto riguarda la carriera musicale, Toffolo ha iniziato a suonare alla fine degli anni ’70, un periodo molto florido per la musica nell’area di Pordenone, soprattutto per il punk. Sarà solo nel 1994 però che Davide ha fondato i Tre Allegri Ragazzi Morti insieme a Luca Masseroni e Stefano Muzzin. Parte integrante dell’estetica del gruppo è sicuramente l’uso delle maschere da teschio disegnate dallo stesso Toffolo.

Non si sa molto sulla sua vita privata e sentimentale, che ha sempre tenuto lontano dai riflettori. Ma è noto che Davide abbia una compagna e una figlia di nome Zoe.