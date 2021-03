Daniela Martani all’Isola dei Famosi, affondo di Selvaggia Lucarelli – VIDEO

Il caso di Daniela Martani all’Isola dei Famosi, l’affondo di Selvaggia Lucarelli che pubblica un video per dimostrare che sarebbe una no vax.

Sta provocando davvero molte polemiche la scelta di inserire l’ex pasionaria delle hostess Alitalia ed ex gieffina, Daniela Martani, nel cast della prossima edizione del reality show L’Isola dei Famosi. La concorrente infatti è famosa soprattutto per il suo essere vegana ma anche perché da molti considerata no vax e no mask. Tra coloro che maggiormente criticano la scelta di inserirla nel cast, c’è Selvaggia Lucarelli.

“A Mediaset dovete vergognarvi” – aveva scritto ieri Selvaggia Lucarelli – “Un Paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina. E che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina. Il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

Selvaggia Lucarelli rincara la dose contro Daniela Martani all’Isola

La nota blogger e opinionista, nelle scorse ore, a sostegno delle sue tesi, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, che mostra Daniela Martani intervistata nel corso di una manifestazione. L’ex gieffina spiega di essere per la libertà di scelta e che non farà il vaccino, poi alla domanda dell’intervistatore “E se io fossi immunodepresso?”, replica: “Mi dispiace per te, nel senso che anche in natura gli animali più deboli vengono in qualche modo lasciati indietro”.

Selvaggia Lucarelli sottolinea come l’ex gieffina in procinto di diventare isolana “è eccome no-vax e l’ha ribadito più volte, anche alla Zanzara”. Poi oltre a sottolineare la frase sconcertante pronunciata dal video, ricorda un altro episodio: “Rammento che addirittura disse che Burioni non si era vaccinato davvero ma si era fatto la foto mentre si vaccinava utilizzando un braccio di plastica. C’è ancora il suo tweet”. In precedenza, la Martani sul suo profilo Instagram aveva evidenziato: “Chi continuerà ad affermare pubblicamente che io sia una no vax, verrà denunciato e perseguito sia penalmente che civilmente”.