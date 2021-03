Coronavirus 2 marzo: salgono ancora ricoveri e terapie intensive

Emergenza Coronavirus in Italia oggi 2 marzo: salgono ancora ricoveri e terapie intensive, i dati e la situazione aggiornata.

Una stabilizzazione con tendenza al rialzo: questo indicano oggi i dati sull’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Continuano a salire i ricoveri e soprattutto quelli in terapia intensiva, che hanno ormai superato la soglia dei 2.300, mentre ancora una volta salgono anche gli attualmente positivi. Sono molti gli esperti che ormai parlano di terza ondata.

Andiamo come al solito per ordine e partiamo come sempre dal primo dato, quello che concerne i nuovi contagi e il tasso di positività sul totale dei tamponi effettuati. Questo torna a scendere intorno al 5%, essendoci stati nelle ultime 24 ore qualcosa come 17.083 nuovi casi su un totale di 335.983 tamponi antigenici e molecolari effettuati.

Dati Coronavirus oggi 2 marzo: la situazione aggiornata

Continua a crescere dunque e lo fa in maniera abbastanza rapida il numero degli attualmente positivi, che sono oggi 430.996, in virtù anche di poco più di 10mila dimessi o guariti e 343 nuovi casi di decesso. Per quanto riguarda i numeri che arrivano dagli ospedali e in particolare dai reparti Covid, questi tornano a preoccupare. Abbiamo infatti 21.897 (+496 rispetto alle 24 ore precedenti) ricoverati e di questi 2.327 (+38 rispetto al giorno prima) sono in terapia intensiva. Superano quota 200 in un giorno e sono 222 i nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva.

Ancora una volta, dobbiamo fare i conti con una crescita media dei casi: in una settimana, si sono registrati 17.610 casi in media al giorno, un terzo in più rispetto alla settimana prima. Diverso è il caso dei decessi, che sono stati nell’ultima settimana 277 al giorno, con un calo medio dell’11% rispetto ai sette giorni precedenti. 4,4 milioni le dosi di vaccino somministrate intanto in Italia finora e il numero delle persone vaccinate è di 1,4 milioni.