Cielo di marzo 2021: arriva la primavera. Le stelle, i pianeti e le congiunzioni da ammirare.

Nuovo mese e nuovo appuntamento con il cielo notturno e sue le meraviglie da ammirare. Marzo è il mese in cui entra la primavera astronomica, insieme all’ora legale. Le giornate si allungano ulteriormente e il clima diventa più mite, anche se qualche irruzione di aria fredda è ancora possibile.

Come ogni mese l’UAI – Unione Astrofili Italiani segnala i fenomeni astronomici da osservare nel cielo notturno, tra pianeti, stelle, costellazioni, congiunzioni e stelle cadenti. Scopriamo tutte le meraviglie da ammirare in questo mese di marzo.

Cielo di marzo 2021: arriva la primavera. Stelle, pianeti e congiunzioni

Nel mese di marzo entra la primavera astronomica, quest’anno sarà il 20 del mese, come da diversi anni a questa parte. Nel frattempo le ore di luce si allungano e si riducono quelle di oscurità ma è anche più piacevole stare fuori, in attesa del clima più mite e delle serate all’aperto ad osservare tutte le meraviglie del cielo.

Come lo scorso mese di febbraio, anche marzo è un po’ avaro di fenomeni astronomici visibili, su tutti gli sciami di stelle cadenti, ma avremo alcune congiunzioni osservabili, in comodi orari, rispetto a quelle bassissime sull’orizzonte e vicine al sole del mese scorso.

Ricordiamo anche che il 28 marzo torna l’ora legale. Per l’Unione Europea, che ha deciso di abolirla, questa dovrebbe essere l’ultima volta. Invece l’Italia ha deciso di mantenerla e andrà a avanti con i consueti cambi nell’ultima settimana di marzo e nell’ultima settimana di ottobre.

Sole

Il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12 marzo, poi passerà in quella dei Pesci.

1 marzo : il Sole sorge alle 6.47; tramonta alle 18.02

: il Sole sorge alle 6.47; tramonta alle 18.02 15 marzo : il Sole sorge alle 6.24; tramonta alle 18.19

: il Sole sorge alle 6.24; tramonta alle 18.19 31 marzo: il Sole sorge alle 6.56; tramonta alle 19.37 (ora legale)

La durata del giorno aumenta di 1 ora e 26 minuti dall’inizio del mese.

Il 20 marzo sarà l’equinozio di primavera, alle ore 09 e 37 minuti (Tempo Universale)

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo (prime ore di domenica) sposteremo le lancette dell’orologio un’ora avanti per l’introduzione dell’ora legale.

Le fasi lunari di marzo 2021



6 marzo : Ultimo Quarto (ore 02.30)

: Ultimo Quarto (ore 02.30) 13 marzo : Luna Nuova (ore 11.21)

: Luna Nuova (ore 11.21) 21 marzo : Primo Quarto (ore 15.40)

: Primo Quarto (ore 15.40) 28 marzo: Luna Piena (ore 20.48)

Domenica 28 marzo, giorno di Luna Piena, sarà la Domenica delle Palme, che precede quella di Pasqua e apre la Settimana Santa. La Pasqua cristiana, infatti, viene stabilita la domenica successiva alla prima Luna Piena di primavera. Per questo motivo la data cambia ogni anno e nel 2021 sarà domenica 4 aprile.

I pianeti visibili nel cielo di marzo 2021

Quali sono i pianeti da osservare nel cielo notturno di marzo, come e quando saranno visibili.

Mercurio: il pianeta è sull’orizzonte orientale al mattino presto, poco prima del sorgere del Sole. Questa posizione lo rende difficile da individuare, per la posizione e la luce dell’alba. A inizio marzo, Mercurio sorge circa un’ora prima del Sole. Mentre negli ultimi giorni del mese sorge mezz’ora prima, diventando di fatto inosservabile.

Venere: già difficile da osservare a febbraio, Venere lascerà il cielo del mattino e diventerà inosservabile per tutto il mese. Sarà infatti sempre più vicino al Sole, con cui sarà in congiunzione il 26 marzo. Nel mese di aprile, invece, il pianeta tornerà nel cielo serale, dopo il tramonto. In questo mese Venere attraverserà le costellazioni dell’Acquario, dei Pesci e, per un breve tratto, della Balena.

Marte: il Pianeta Rosso è ancora visibile nel cielo notturno, l’unico protagonista della sera tra quelli visibili a occhio nudo. Possiamo osservarlo nelle prime ore della sera a Ovest, dove per tutto il mese sarà nella costellazione del Toro. Si avvicinerà alle stelle Pleiadi, Iadi e Aldebaran.

Giove: il pianeta gigante è ancora nel cielo del mattino e la sua osservabilità migliora lentamente, dopo essere stato inosservabile per quasi tutto febbraio. Nella prima parte di marzo sarà ancora molto basso sull’orizzonte, ma anticiperà gradualmente l’orario del suo sorgere. Verso la fine del mese si potrà scorgerlo sull’orizzonte a Sud-Est, tra le prime luci del mattino. Giove è nella costellazione del Capricorno.

Saturno: le sue condizioni di osservabilità sono simili a quelle di Giove, ma in questo mese leggermente migliori. Sarà, infatti, leggermente più alto e verso Sud rispetto a Giove, al mattino presto tra le prime luci dell’alba. Anche Saturno si trova nella costellazione del Capricorno.

Urano: il pianeta appare a Ovest, basso sull’orizzonte occidentale, nelle prime ore della sera. Sarà più basso rispetto a Marte, quindi si avrà meno tempo per osservarlo prima del suo tramonto e questo tempo si ridurrà progressivamente nel corso del mese. In ogni caso per scorgere Urano nel cielo notturno serve un telescopio. Il pianeta è nella costellazione dell’Ariete.

Nettuno: il 10 marzo sarà in congiunzione con il Sole, pertanto sarà inosservabile per tutto il mese. A fine marzo, Mercurio apparirà sull’orizzonte a Est poco prima del sorgere del Sole, sarà tuttavia ancora troppo basso sull’orizzonte e coperto dalla luce dell’alba. Il pianeta è nella costellazione dell’Acquario, dove resterà fino al 2022.

Plutone: il pianeta compare sull’orizzonte a Sud-Est, poco prima dell’alba. Sarà ancora basso ma la sua visibilità migliorerà gradualmente nel corso del mese. Le condizioni di osservabilità di Plutone sono migliori di quelle degli altri pianeti del mattino, Giove e Saturno, perché sorge prima ed è più alto sull’orizzonte. Per scorgerlo in cielo, tuttavia, occorre un telescopio adatto, perché la sua luminosità è molto bassa. Urano si trova nella costellazione del Sagittario, dove resterà fino al 2023.

Le congiunzioni nel cielo del mese di marzo 2021

Ecco le congiunzioni dal non perdere nel cielo notturno di marzo.

Marte – Pleiadi: il Pianeta Rosso, nella costellazione del Toro, incontra il 3 marzo l’ammasso stellare delle Pleiadi (M 45).

Giove – Mercurio: i due pianeti sono ancora molto bassi sull’orizzonte, non facili da individuare nella luce dell’alba. Comunque, la mattina del 5 marzo Giove e Mercurio saranno in congiunzione, mentre Saturno sarà a poca distanza. I tre astri sono tutti nella costellazione del Capricorno.

Luna – Giove – Saturno – Mercurio: nel mattino del 10 marzo, la sottile falce di Luna calante (3 giorni prima della Luna Nuova) si unirà al terzetto di Giove, Saturno e Mercurio che faranno la loro comparsa sull’orizzonte orientale, poco prima del sorgere del Sole. Tutti nella costellazione del Capricorno.

Luna – Pleiadi: grande spettacolo la sera del 18 marzo, con l’incontro tra diversi corpi celesti all’interno della costellazione del Toro_ la stella Aldebaran, le Iadi e le Pleiadi, insieme alla Luna crescente e a Marte.

Luna – Marte: la sera successiva del 19 marzo, la Luna si metterà tra Aldebaran e Marte. Mentre le Pleiadi saranno poco distanti. Un allineamento spettacolare, da non perdere. La Luna e Marte sono ancora nella costellazione del Toro.

