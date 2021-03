Chi sono gli Extraliscio, la band romagnola approdata a Sanremo: la loro storia

Scopriamo chi sono gli Extraliscio. Il gruppo musicale romagnolo che è sbarcato a Sanremo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro.

La band è prontissima a salire sul palco dell’Ariston con la canzone “Bianca luce nera“. Il gruppo è formato da tre componenti: Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara. Ad accompagnarli in questa avventura ci sarà anche Davide Toffolo, il frontman dei “Tre allegri ragazzi morti”.

Questi artisti hanno unito le loro essenze per sbaragliare la concorrenza con il loro brano. Il gruppo parteciperà nella categoria “Campioni“. Scopriamo di più su di loro.

Gli Extraliscio: ecco tutto quello che c’è da sapere sul gruppo romagnolo

La nascita del gruppo risale al 2014. I primi a unirsi sono stati Mirco Mariani e Moreno il Biondo, solo successivamente è arrivato Mauro Ferrara. Il merito del loro incontro è da attribuire a Riccarda Casadei, editrice musicale e figlia di Secondo Casadei, titolare di Casadei Sonora.

In questo contesto si sviluppa l’idea di partire dalla musica folcloristica romagnola tradizionale per poi innestare suoni e arrangiamenti per creare una sorta di cortocircuito. Nel 2016 arriva il primo album “Canzoni da ballo” per Garrincha Dischi/Casadei Sonora.

Sempre in quell’anno partono anche in tour. Nel 2017 arriva il secondo album “Imballabilissimi – Ballabilissimi” rilasciata dall’etichetta iCompany. Anche questa volta l’album è seguito da una tournée estiva e poi invernale.

Una svolta importante arriva nel 2020. La canzone “GiraGiroGiraGi” diventa la sigla del Giro d’Italia 2020 e diventano anche protagonisti di un film. “Extraliscio – Punk da balera” viene presentato al Festival di Venezia 2020 e al Bellaria Film Festival. La pellicola riesce ad aggiudicarsi il Premio Siae e il Premio FICE.

Durante Sanremo Giovani 2020 vengono annunciati come partecipanti nella sezione Big del Festival 2021. Il pubblico non vede l’ora di assistere alle loro esibizioni. C’è grande trepidazione per questo gruppo e la loro canzone.