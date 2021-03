Chi è Folcast, tra i giovani a Sanremo 2021: età, foto, canzoni, vita privata

By

Folcast, al secolo Daniele Folcarelli, è un giovane e già affermato cantautore romano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

L’identikit di Folcast

Folcast, nome d’arte di Daniele Folcarelli, è un cantautore romano classe ’92, cresciuto in una famiglia di musicisti divorando qualsiasi tipo di musica, con un fratello di nome Simone. Ha iniziato a suonare da autodidatta pianoforte, basso e batteria, per poi scegliere come compagna d’avventure la chitarra, che ha studiato fino al conseguimento della laurea al conservatorio Licinio Refice di Frosinone.

Folcast ha fondato il suo progetto artistico nel 2015 sulle basi dell’energia e del groove, creando una miscela tra vari generi: funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con accenni al rap. Lo stesso anno ha pubblicato l’EP d’esordio omonimo, seguito nel 2017 dal primo album “Quess” e nei due anni successivi dai singoli “Narcolessia” e “Cafu”.

All’inizio del 2020 Folcast ha iniziato a lavorare al suo secondo album, prodotto da Tommaso Colliva. In estate è l’opening act del live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca, e a dicembre dello stesso anno è uno dei 6 vincitori di Sanremo Giovani e ottiene l’accesso alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

“Scopriti”, il brano che Folcast porterà sul palco dell’Ariston, è scritto e composto da lui stesso. Alla stesura hanno collaborato Tommaso Colliva (già vincitore di un Grammy per il suo lavoro con i Muse e produttore di numerosi artisti, tra cui Diodato e Ghemon), che ha curato anche la produzione artistica, e Raffaele Scogna. L’arrangiamento degli archi è invece a cura di Rodrigo D’Erasmo.

Per quanto riguarda la via privata, Folcast è fidanzato con una ragazza di nome Lorenza. I due stanno insieme sicuramente da maggio 2018 (primo rinvenimento di una foto Instagram insieme) e sembrano molto affiatati. Cliccare per credere.