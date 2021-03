Arisa, il matrimonio con Andrea Di Carlo è saltato? Tutta la verità

Mentre Arisa si appresta a lanciarsi stasera nell’avventura del Festival di Sanremo 2021, impazza il gossip sulle sue (presunte) nozze con Andrea Di Carlo. Ecco le ultime indiscrezioni.

Arisa e Andrea Di Carlo si sposeranno sì o no? E quando? E’ il domandone che in queste ore gira con insistenza nel mondo del gossip, mentre la cantante genovese si prepara all’avventura del Festival di Sanremo, al via da stasera. Ma la stessa cantante, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, non ha né confermato né smentito l’indiscrezione, ed è intenzionalmente voluta rimanere nel vago.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Arisa e Andrea Di Carlo promessi sposi

Dopo le sue relazioni con Giuseppe Anastasi, autore di molti dei suoi brani, e con Lorenzo Zambelli, Arisa sembra aver finalmente trovato un felice equilibrio accanto al manager musicale. I due si stanno frequentando da mesi e sembrano fatti l’uno per l’altra. Tanto da far parlare di un matrimonio imminente. Ma per ora non c’è nulla di certo. E la mancata conferma è stata letta da più d’uno come un cambio di programma per cui le nozze sarebbero “saltate” per non meglio precisati motivi.

Leggi anche –> Amici 20, Arisa e le nozze: la cantante non scioglie i dubbi

Arisa, dal canto suo, ha confessato che non bisogna avere vergogna di essere felici, infatti ci tiene a sottolineare come in questo periodo della sua vita la gioia sembra avere il sopravvento sulle paure, le insicurezze e le preoccupazioni che l’hanno a lungo accompagnata. Per il momento, però, tutte le sue attenzioni sono concentrate sul Festival e sul palco dell’Ariston. Questa sera sicuramente che conquisterà tutto il pubblico di Rai 1 con un emozionante brano. Il matrimonio, se s’ha da fare, può aspettare…

Leggi anche –> Nozze a settembre: ecco la data del matrimonio ed il futuro marito di Arisa