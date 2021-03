Arisa, chi è il fidanzato Andrea Di Carlo: età, foto, lavoro, vitta privata

La relazione tra Arisa e Andrea Di Carlo ormai è di dominio pubblico: ora, però, conosciamo un po’ meglio il fidanzato della cantante.

“E’ stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da vedere insieme. Lui le ha regalato ben due anelli di fidanzamento”: così Santo Pirotta aveva rotto il silenzio sulla vita amorosa di Arisa, parlando del suo nuovo compagno Andrea Di Carlo. Che la cantante non fosse più single si era già intuito: Rudy Zerbi, in una puntata di Amici, aveva preso in giro la collega iniziando a canticchiare “Arisa è fidanzata”. La diretta interessata, in quel momento, ha provato a cambiare discorso: poche ore dopo, però, è stato lo stesso fidanzato a confermare le voci.

Il fidanzato e le nozze a settembre

All’inizio, quindi, Arisa voleva tenere il suo nuovo flirt segreto. La notizia non sorprende nessuno: Andrea Di Carlo è a sua volta un personaggio conosciuto nel mondo della musica, in quanto proprietario dell’agenzia Adc Management (e quindi manager di Arisa, oltre che di altre star italiane).

Leggi anche -> Amici 20, Arisa e le nozze: la cantante non scioglie i dubbi

“A volte siamo quello che siamo, altre volte siamo quello che gli altri vogliono, a volte siamo un mezzo, altre un fine, a volte siamo tutto altre siamo niente, l’importante è saperlo”: questa la bio che Andrea Di Carlo ha scritto sul suo profilo Instagram. Sempre su questa piattaforma online Di Carlo ha confermato tutte le voci che giravano tra lui ed Arisa, pubblicando una loro foto insieme. “Da cosa nasce cosa. E poi La Cosa”: questa la descrizione che ha tolto ogni dubbio.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Santo Pirotta non si è limitato a svelare la notizia della loro relazione: nella sua rubrica “Un Santo in Paradiso” l’uomo ha anche annunciato l’intenzione dei due di sposarsi. Secondo Pirotta, le nozze si svolgeranno a settembre del 2021, quando Arisa avrà terminato tutti i suoi impegni lavorativi.