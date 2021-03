Antonio Di Martino, chi è il leader dei Dimartino: età, foto, carriera, canzoni

Scopriamo insieme chi è Antonio Di Martino, leader dei Dimartino, band in gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo

Per chi non li conoscesse, I Dimartino sono una band italiana nata nel 2010 grazie al cantautore palermitano Antonio Di Martino. Oltre all’artista di Palermo, il gruppo è composto anche da Angelo Trabace, Giusto Correnti (membro anche della prima band di Di Martino, i Famelika) e Simona Norato. In realtà al momento Dimartino è anche un nome utilizzato dal cantautore anche per altri di altri progetti, sia da solista che in collaborazione. Un esempio è la loro oramai prossima partecipazione al 71° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus e che comincerà il 2 marzo. La band gareggerà insieme al cantautore Colapesce con un brano intitolato Musica leggerissima. La canzone è stata scritta dai due cantautori, entrambi siciliani, ed è prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Chi è Antonio Di Martino?

Antonio Di Martino nasce a Palermo nel dicembre 1982 e fin dalla tenera età mostra una spiccata passione per la musica, che lo porta verso una carriera da musicista e cantautore. Dopo un’esperienza di 12 anni con la band Famelika, il cantautore palermitano decide di creare la band Dimartino ed esordisce nello stesso anno con un album intitolato Cara maestra abbiamo perso. Nel corso degli anni si susseguono una lista di album ed EP diversi, come ad esempio Sarebbe bello non lasciarsi mai ma abbandonarsi ogni tanto è utile del 2012, Non vengo più mamma del 2013 e Un paese ci vuole del 2015 (ispirato a La luna e i falò di Cesare Pavese. In questi anni affronta tematiche differenti, che lo portano a diventare un artista eclettico particolarmente apprezzato dalla critica. Ma per chi, come lui, scrivere è il pane quotidiano, a volte lo spazio di una canzone o un album non bastano. Per questo motivo, nel 2017 pubblica il suo primo romanzo intitolato Un mondo raro: in esso protagonista è la vita della cantante messicana Chavela Vargas. A questo elaborato seguirà poi un disco omonimo, inciso insieme a Cammarata. Infine, nel 2019 pubblica il suo quarto album: Afrodite.

Le aspettative sono abbastanza alte per questo ragazzo di Palermo, vedremo cosa tirerà fuori durante Sanremo.